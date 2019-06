Ne hagyj az autóban!

Idén nyáron is folytatódik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) akciója. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a hőségben ne maradjanak őrizetlenül az autóban a gyermekek és a házi kedvencek.

Visszatérő kezdeményezésünk változatlanul arra irányul, hogy a napon percek alatt felforrósodik az autó belseje, és az emberi felelőtlenségnek súlyos egészségkárosodás, rosszabb esetben halál is lehet a következménye.

Azon üzletek, áruházláncok, de akár magánszemélyek jelentkezését is várják, akik a matricák jól látható kihelyezésével emlékeztetnék autóval érkező vásárlóikat, vendégeiket a veszély megelőzésére.

„A klímaváltozással együtt járó, rendszeressé vált nyári hőség minden évben figyelmeztet minket arra, hogy a hőmérséklet emelkedése életünk minden területét érinti. Ezért is fontos, hogy körültekintően járjunk el, és autósként változtassunk megszokott rutinunkon, amikor a napok egyre melegebbé válnak” – tájékoztat a Nébih. – „Kánikula idején még a nyitott térben vagy a szobában is rendkívül nehéz elviselni a hőséget, ha nincs légkondicionáló vagy nem tudjuk magunkat hűteni. A 30°C-os melegben, tűző napon parkolva pedig már 10 perc is elegendő ahhoz, hogy az autó szűk, zárt belsejében 70 fokosra forrósodjon a levegő. Egy ilyen magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy háziállat rövid időn belül súlyos egészségkárosodást szenvedhet, de akár halállal is végződhet a pár percnyi figyelmetlenség, felelőtlenség.”

A program indulása óta már több száz matricát helyeztek ki.

A Nébih Szabad a gazdi programjának oldalán az állatokkal kapcsolatos további hasznos tanácsok is olvashatók, melyeket érdemes betartani a hőségben.

A felelős állattartást népszerűsítő Szabad a gazdi program az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szemléletformáló kampánya. Fő célja, hogy arra ösztönözze a leendő gazdikat: vásárlás helyett örökbefogadással és ivartalanítással gondoskodjanak kedvencükről. A hivatal munkatársai országos kiállításokon játékos formában végzik az ismeretterjesztést.

Borítókép: életveszélyes lehet az autóban hagyni a gyereket