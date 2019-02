Négy tipp, hogyan készítsen házilag pizzát

Két-három összetevőnél ne használjon többet, különben az ízek összhatása zavaros lesz.

Sokak kedvence a pizza, amelyet ha otthon készítünk el, még egészségesebb is. Az igazán finom pizzának azonban megvannak a maga trükkjei és nemcsak a tésztára, hanem a feltétekre is érdemes odafigyelni. A Takeout kérésére Derrick Tung, egy amerikai pizzázó tulajdonosa elárulta, milyen szempontok alapján válasszuk ki, mi kerüljön a pizzatésztára.

A pizzafeltétek kiválasztásánál elsősorban az ízlésünket, a kamránk, konyhánk tartalmát kell figyelembe vennünk, de a szakértő tanácsait is érdemes megfogadni – írja a Maszol.

A kevesebb néha több

A legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek a pizzával az, hogy túl sok mindent halmoznak rá, emiatt a pizzatészta szétesik – mondta a szakértő. Ahogyan a divatban, úgy a pizzák esetében is érvényesül a kevesebb néha több szabálya.

Derrick Tung szerint két-három összetevőnél ne használjunk többet, különben az ízek összhatása zavaros lesz.

A lényeg: az egyensúly

A pizzaszakértő szerint a tökéletes pizzán van valamilyen savas, zsíros és roppanós összetevő. A háromféle hozzávaló kiegyensúlyozása által az otthon készített pizzánk is mennyei lesz.

Savas összetevőként tehetünk paradicsomszószt, koktélparadicsomot, balzsamecetet vagy jalapeño paprikát a pizzára, amit húsos feltéttel (bacon, kolbász, szalonna) egészítsünk ki, végül jöhet valami roppanós, ez lehet maga a pizzatészta is. Derrick Tung szerint egyébként a hagyma kifejezetten jól illik a pizzára.

Édes és sós

A gasztronómiában már párszor bebizonyosodott, hogy az édes és sós ízek kombinálásával különleges fogások készülhetnek. Ez a pizzával is így van, gondoljunk csak a csirkemell és ananász felhasználásával készülő hawaii pizzára. A szakértő szerint ez utóbbit megbolondíthatjuk kicsit, ha pácolt ananászból és prosciuttóból készítjük. Érdemes kísérletezgetni, például a rukkola és balzsamecet párosításából is különleges pizzát kaphatunk.

Nemcsak finom, látványos is

A Takeout által megkérdezett szakértőnek étterem-tulajdonosként nemcsak az ételek íze, de kinézete is számít. A házi pizza készítésénél is ajánlja, figyeljünk kicsit a pizza alakjára, színeire is. Bár otthon nem az esztétika a legfontosabb szempont, érdemes a feltéteket úgy a tésztára rakni, hogy az jól nézzen ki. Ezáltal szívesebben fogyasztjuk majd el.