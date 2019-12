Nem volt öttalálatos a héten

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik BENEI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk TAKÁCS JÓZSEFNÉ (született: Vona Margit) temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

A gyászoló család tudatja, hogy ÖZV. MAJLÁTH JÁNOSNÉ (született: Magyari Piroska) életének 99. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetés előtti búcsúztatása 2020. január 16-án 13.00 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temető ravatalozójában.

,,Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled.'' Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága édesapám, nagypapánk SZTRUNGA GYULA 2019. december 11-én, életének 77. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. december 30-án 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MIHICS ROZÁLIA hosszan tartó, súlyos betegség után, 2019. december 17-én elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben történik. Drága emléke örökké szívünkben él! A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RUDI GYULÁNÉ (Ancika) életének 73. évében, 2019. december 15-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2019. december 23-án 13.00 órakor a szajoli római katolikus templomban lesz. Az urna elhelyezése, a római katolikus temetőben történik. Kérjük hogy részvétüket egy szál fehér virággal fejezzék ki. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család, Szajol, Fő út 35.

EMLÉKEZÉS STEFANIDESZ PÁL (fodrász) születésének 76., halálának 20. évfordulójára. Szerető családod

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. BOGDÁN BÉLA életének 87. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. december 23-án 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR DEZSŐNÉ (született: Ménkű Erzsébet) 76 éves korában, 2019. december 12-én elhunyt. Temetése 2019. december 23-án 14.00 órakor lesz az újszászi temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS CSENDES FERENC halálának 20. évfordulója alkalmából. ,,Hirtelen volt a halálod, legyen gyönyörú az álmod. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, amíg élünk velünk lesz fájó emléked." Szerető fiad és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS JÓZSEFNÉ (született: Vona Margit) 2019. december 13-án, életének 68. évében örökre megpihent. Szeretett elhunytunkat december 20-án 11.30 órakor, a római katolikus egyház szertartása szerint helyezzük végső nyughelyére a kőteleki temetőben. Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MARIK MIHÁLY életének 66. évében, 2019. december 10-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. december 20-án 13.00 órakor lesz a tiszaföldvári köztemetőben. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk SZOKOLAI SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család, Rákóczifalva

EMLÉKEZÉS KARANCSI LAJOSNÉ (született: Krista Piroska) halálának 4. évfordulóján. ,,Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél. Elhagytad a lakást, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, Helyettünk angyalok simogassák fejed, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél." Szeretteid

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiam, férjem, édesapánk, apósom, nagyapánk, testvérünk BENEI LÁSZLÓ életének 68. évében elhunyt. Temetése 2019. december 20-án 15.00 órakor lesz a szajoli temetőben. A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy TRÓZNAI BÉLA (Kisújszállás, Arany J. u. 4/a. szám alatti lakos) 2019. december 13-án, életének 90. évében elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás utáni temetésére 2019. december 20-án, pénteken 11.00 órakor kerül sor a kisújszállási Déli temetőben. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGYAR JÓZSEF (a volt szolnoki papírgyár nyugdíjasa), életének 75. évében örökre megpihent. Temetése 2019. december 19-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Kérjük, hogy a temetésen egy szál virággal emlékezzünk! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. PRG Temetkezés

EMLÉKEZÉS MENKÓ LAJOS halálának 15. évfordulójára. ,,Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. A halál fájdalmát, csak az élők ézik." Szerető feleséged, lányod, vejed, unokáid, unokamenyeid és dédunokáid

EMLÉKEZÉS NAGY JÁNOSRA ,,Tudja jól az elme, hogy a sorsot megváltoztatni nem lehet, mégis a szív tovább szeret, egy életen át sem felejt." Fájó szívvel emlékezünk halálod 11. évfordulóján. Szerető családod, barátaid

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik DR. OROSZ ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak A gyászoló család