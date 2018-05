Nézze a legjobb magyar filmeket magyar streaming csatornán!

A Wowsteren bárki legálisan és biztonságosan nézhet magyar filmeket és sorozatokat. Az előfizetők számára eddig sehol nem publikált werkfilmek, fotó- és archív anyagok is elérhetőek lesznek.

Május 25-én indul az első magyar online streaming csatorna, a Wowster – írta ma reggel az MTI.

Végre egy gyors, legális, biztonságos és reklámmentes magyar felület is társul az eddig itthon elérhető online streaming szolgáltatókhoz, az online filmnézés rendkívüli népszerűségével lépést tartandó. A Wowster a határon túliak számára is elérhető lesz. Tartalmát tekintve régi és új magyar filmeket, illetve eddig sehol nem látott, exkluzív fotóanyagot, werkfilmeket és archív felvételeket is kínál a magyar filmek szerelmeseinek. Olyan kultfilmek nézhetőek a Wowsteren, mint például az Indul a bakterház, a Zimmer Feri vagy a Csak szex és más semmi, és friss újdonságokra is lehet majd számítani, mint például az Egynyári kaland harmadik évada. Az elérhető filmek és sorozatok listája folyamatosan bővül, a mozifilmeken, tévéfilmeken és sorozatokon túl dokumentumfilmek is nézhetőek a felületen.

Aki eddig magyar nyelvű filmet szeretett volna nézni, annak maradt a tévé és az illegális letöltés. Előbbi sok esetben szervezést és rugalmasságot kíván, hogy akkor legyünk képernyő előtt, amikor megy a műsor, utóbbival pedig számtalan kellemetlenség jár együtt: a gépünkre települő kéretlen bővítmények, idegesítő reklámok, akadozó, lassú letöltés, és az egész procedúra illegális volta. A Wowster mindezen problémára megoldást kínál.