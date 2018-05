Olimpiai bajnokok is vitorlásba szállnak június elején Siófokon

A Nemzeti Regatta régiós ízekkel és sztárokkal várja a látogatókat.

A Nemzeti Regatta lesz a nyár első balatoni fesztiválja, ráadásul a sportélmény mellé a látogatók felfedezhetik Magyarország több településének a kincseit, az ízeit és a kultúráját.

Az esemény fő támogatója az eseménynek helyet adó Siófok, ahol június 9-10-én országos seregszemlén mutatja meg további ötven település Zalaegerszegtől Debrecenig a helyi értékeit. A kétnapos fesztiválon színes családi és gyermekprogramok, egészségsziget, rádiós kívánságműsor és kóstoltatás is gazdagítja a programot.

A benevezett 51 település összemérheti tudását a partról, a nézőhajóról és egy óriáskivetítőn is jól követhető vitorlásversenyen, a Sió csatornán zajló izgalmas sárkányhajó versenyben, és bemutatkoznak a nagyszínpadon is, ahol a háziasszony Ördög Nóra vezeti majd a műsort. A csapatokkal és a Települési Ízek Utcájában lehet majd ismerkedni, ahol a sátrakban mindegyik bemutatja a saját látnivalóit, és elkészíti a település jellegzetes ételkülönlegességeit is. A különböző versenyszámokat külön-külön is szakértő zsűri bírálja el, sok értékes, látványos és a település hírnevét öregbítő díj talál gazdára a kétnapos fesztivál keretében.

A települések izgatottan készülnek a vendégek minél színvonalasabb kiszolgálására, több különleges fogást is megkóstolhat majd a nagyérdemű a rendezvényen: csábítóan hangzik például Pilisjászfalu Jászgombóc levese, Alsóörs Vízimanó tortája vagy a zirci bakonyi zsivány tokány. Nemzetközi ízekkel is találkozhat a nagyérdemű, ugyanis több település a testvérvárosát bevonva készíti el különleges fogásait. Ilyen például Komárom, amelynek finn testvérvárosa, Lieto polgármestere, Esko Poikela és felesége is ott lesz Siófokon, akik maguk is szenvedélyes vitorlázók, és a csapat tagjai lesznek, szombaton pedig a közös főzéskor a „Lokiheitto ja saaristolaisleipä”, azaz a finn lazac leves archipelago kenyérrel nevű étellel rukkolnak elő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az ízek mellett a Nemzeti Regattán olimpiai bajnokokkal, színművészekkel is találkozhatnak a kilátogatók: a fővárosi vitorláscsapat tagjai lesznek az idén téli olimpiai bajnoki címet szerző Liu testvérek, Shaoang és Shaolin Sándor, míg Kozma Dominik világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó Nyim település képviseletében lesz jelen az eseményen. Kistarcsa színpadi produkciójában Dolhai Attila, Bognár Szilvia és a Pannónia Néptáncegyüttes működik közre, Szolnok képviseletében Vincze Lilla előadóművész, Siklóséban pedig a Vivát Bachus lép fel vasárnap délelőtt a nagyszínpadon.

Az egyforma hajókkal rendezett vitrolásverseny valódi izgalmakat ígér, a hajókon a sportág nagy nevei is megjelennek: Balatonkenese taktikai vezetője a tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas lesz, a tavalyi nyertes Alsóörs csapatát erősíti Scholtz Imre és Hegyi Márton, a 2016. évi első helyezett házigazda Siófok csapatát Pomucz Tamás Európa-bajnok vitorlázó vezeti, Székely Antal vitorlázó olimpikon pedig Orfű csapatának az élén érkezik.

A színes napközbeni forgatagot színvonalas koncertek koronázzák meg a délutánok folyamán, a közönség élvezheti Király Viktor, a TNT, az idén 15 éves Kowalsky meg a Vega és a Patikadomb koncertjeit is. Érdemes tehát a siófoki szezonindító eseménye kilátogatni június 9-10-én a szurkolóknak, érdeklődőknek, hiszen a gazdag, ingyenes programkínálat igazi családi kikapcsolódást ígér minden korosztálynak a nyár elejére.

Borítókép: Illusztráció / Az idény első hajója, a Nemzeti Regatta nevű motoros érkezik Siófokról a balatonfüredi kikötőbe a balatoni hajózási idény első napján, 2017. április 15-én

MTI Fotó: Varga György