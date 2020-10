Országszerte nagy az igény az influenza elleni védőoltásra

Mind Budapesten, mind vidéken nagy igény mutatkozik az influenza elleni védőoltásra – derült ki a háziorvosok szavaiból. A vakcina beadását a lehető legbiztonságosabb módon igyekeznek elvégezni. Nem kell tartani a készletek kimerülésétől sem, mivel – ha szükség lesz rá – az oltóanyagokat átcsoportosítják oda, ahol többen igénylik.

Az influenza elleni védőoltás tehermentesíti a tüdőt az esetleges koronavírus-fertőzés esetében, így különösen ajánlott a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek – mondta Kásler Miklós az Életközelben című videósorozat legutóbbi adásában. Az emberi erőforrások minisztere kitért rá, hogy a vakcinából 1,3 millió adag áll rendelkezésre, ami – szükség esetén – pótolható. Hozzátette, a korábbi években az emberek ennek a mennyiségnek nagyjából a felét vették igénybe.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Müller Cecília elmondta, hogy több helyen már megkezdődött a védőoltás beadása azoknak, akik azt kérik – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Az országos tiszti főorvos heti jelentést kér az oltást végző kollégáktól a felhasználással kapcsolatban:

ahol kevesebben élnek a lehetőséggel, és kevesebb fogy az oltóanyagból, onnan átcsoportosítják oda, ahol viszont többen igénylik.

A szakember hangsúlyozta, hogy aktív, tehát laboratórium által igazolt koronavírus-fertőzöttet nem oltanak be, minden egyéb esetben pedig az oltó orvosnak kell eldöntenie, hogy beadja-e az ellenszert. Hozzátette, a védőoltás beadatása sokkal kisebb kockázatot jelent, mint annak elhagyása.

„E hét hétfőn kaptam egy levelet, hogy szerdán átvehetem a vakcinát, és csütörtökön már el is kezdtem oltani. Első körben háromszáz adag oltóanyagot kaptam, ugyanannyit, mint tavaly, ám ígéret van rá, hogy ha ez a mennyiség nem lenne elegendő, akkor pótolni fogják” – közölte a lap megkeresésére Ferkó Attila.

A salgótarjáni háziorvos úgy véli, a korábbi évekhez képest most jóval nagyobb az igény az influenza elleni készítményre, sok olyan páciense is beoltatja magát, aki eddig tartózkodott ettől. „Érdekes módon idén eddig kevésbé az idősek, inkább a 40–50 éves korosztályba tartozók kérték a vakcinát” – tudatta a doktor, aki beszámolt róla, hogy a páciensek csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek oltatni.

Hozzátette, minden nap, a rendelési idő előtt kijelölt egy egyórás idősávot, amikor csak az oltásra bejelentkezettek lehetnek a rendelőben, így izolálni tudja őket a betegektől. Elmondta, eddig már közel hetvenen jelentkeztek nála az oltásért, és bár elsősorban az idősek, illetve a krónikus betegek tartoznak a magas kockázatú csoportba, ő senkit sem fog visszautasítani.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a főváros IX. kerületében praktizáló Jelinek Benjámin is, azzal a különbséggel, hogy ő hétfőn kapta meg a praxisának első körben járó száz ampullát, aminek a felét már fel is használta. Hozzáfűzte, a jövő kedden kapja a következő száz adagot, amire nagy szükség lesz, mert ő is komoly érdeklődést lát a védőoltás iránt. A háziorvos közölte, hogy

a páciensek mintegy húsz százaléka a gyógyszertárakban megvásárolható, pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltást is hozza magával, és azt is beadatja az influenza elleni vakcinával párhuzamosan.

Jelinek doktor elmondta, az első hét tapasztalata alapján nála is jelentős a száma azoknak, akik első alkalommal élnek a lehetőséggel. Beszélt arról is, hogy a ferencvárosi rendelőt is csak előzetes bejelentkezést követően kereshetik fel az oltást igénylő páciensek, akiket egy külön helyiségben fogadnak, hogy elkülönítsék őket a betegrendelésre érkezőktől.

