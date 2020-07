Pénztárcánknak is kedvez a környezettudatos vásárlás

A legjobb évszakban vagyunk: nyáron könnyen válogathatunk a szezonális gyümölcsök és zöldségek között. Persze az évnek nem csak ebben a szakaszában érdemes odafigyelni arra, hogy az élelmiszer minél kevesebbet utazzon, míg a tányérunkra kerül – írja a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Környezettudatos magatartásról árulkodik, és a gazdaságnak is jót tesz, plusz a pénztárcánkon, sőt a derékbőségünkön is meglátszik, ha a helyi és ezzel együtt a szezonális ételeket, alapanyagokat részesítjük előnyben.

Miért is olyan fontos, hogy a megvásárolt élelmiszer ne utazzon sokat, mielőtt az otthonunkba kerül? Mert az emberiség ökolábnyoma egyre csak nő: míg bő ötven évvel ezelőtt mindössze 0,88 hektár volt, ma már átlagosan 2,2, a magyar átlag pedig 3,7 hektár. Csak miheztartás végett: a fenntarthatóság jegyében egy emberre 1,8 hektár jutna. Az ökológiai lábnyomunkat csökkenthetjük aprónak tűnő, ám mégis nagyon fontos, hétköznapi változtatásokkal: mondjuk, ha a helyi és szezonális termékeket részesítjük előnyben. Ekképp az élelmiszer kevesebbet utazik, kisebb a szállítással járó szén-dioxid-kibocsátás, kevesebb csomagolásra van szükség, vagyis kevesebb (műanyag) szemét keletkezik. Arról nem is beszélve, mennyi tartósítószerrel kell „dúsítani” a távolról érkező élelmiszereket, hogy frissek maradjanak az utazás alatt és még utána is. Telis-tele vannak felesleges cukorral, ízfokozókkal, adalékanyagokkal, amelyekre a szervezetünknek semmi szüksége nincsen, sőt csak hizlalnak.

Utaztatni felesleges

Jó hír, hogy egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk mindez ellen. Azzal, ha a közelben megtermett, illetve előállított termékeket vásárolunk, a helyi gazdákat segítjük. Ha piacon vásárolunk vagy telekosárra „fizetünk elő”, biztosan helyi és szezonális árut kapunk. A helyi, közeli piacon lehetőségünk adódik elbeszélgetni a gazdákkal, megtudhatjuk, hogy például náluk milyen eljárással készül a sajt, a lekvár vagy a szörp, hol termelik a zöldséget és a gyümölcsöt.

Ma már egyre több gazdálkodásban adott a lehetőség arra, hogy személyesen is megnézzük, hogyan dolgoznak. Sőt akár mi is beállhatunk segíteni – esetleg a helyben megtermelt élelmiszerért cserébe.

Mondani sem kell, mennyivel jobban ízlik majd a zöldség, ha tudjuk, hogy a mi kezünk munkájára is szükség volt az előállításához.

Sokat spórolhatunk és tudatosabban étkezhetünk, ha saját magunk állítjuk elő, amit csak lehet. Persze nem mindenkinek adott a lehetőség, hogy mindent maga termeljen meg, de már egy kis konyhakert sokat segíthet a mindennapokban. A városban élők pedig egyre több helyen fognak össze és termelnek zöldséget, gyümölcsöt közösségi kertekben. Ezenfelül pedig a balkon, az ablakpárkány még mindig ott van mint lehetőség, ha például saját fűszernövényt szeretnénk nevelgetni.

Hús nélkül jobb

Nem azt mondjuk, hogy mindenkinek le kell mondania a húsról, de érdemes átgondolni, mennyit fogyasztunk belőle. Tudvalevő, hogy milyen hatalmas a hús előállításának lábnyoma. Ahhoz, hogy egy kiló marhahús a tányérunkra kerüljön, több ezer liter víz szükséges. Ha mégis húst veszünk, vásároljunk fenntartható, ökogazdálkodásban nevelkedett jószágot. Tejterméket pedig olyan helyi gazdálkodótól szerezzünk be, akiről tudjuk, hogy jól tartja az állatait.

Okosan a hulladékkal

A konyhai hulladék nagy része, a tojáshéj, a gyümölcs, a zöldség, a nem hőkezelt termékek, a kávézacc, de még a teafilter is komposztálható. A kertes házban élők ebből a szempontból előnyben vannak, de egyre több közösségi kertben is alakítanak ki komposztládákat. Így nem csak a hulladék mennyisége csökken, de kis erőfeszítéssel remek talajt is „előállítunk”.

Az unalomig ismételt frázis, mégsem lehet kihagyni ezúttal sem: vásárláshoz vigyünk magunkkal vászonszatyrot, abba pakoljuk a gyümölcsöt meg a zöldséget.

Válasszunk olyan terméket, amely a lehető legkevesebb csomagolást kapta, ha lehetőségünk van rá, magunk mérjük ki a vásárolni kívánt árut – ha például magvakról van szó. A hentespultból kérjük a húst, ne az előre csomagoltat vegyük, így frissebb árut is kapunk, ráadásul kevesebb hulladékot termelünk.

Amikor nincs más választás

Alapvetően szerencsések vagyunk: a mi éghajlatunkon megannyi finom és egészséges, változatos növény terem meg, a talaj alkalmas sokféle gyümölcs és zöldség termesztésére, állat tartására. De persze nem mindent szerezhetünk be itthonról. Ilyen esetekben törekedjünk arra, hogy fair trade terméket válasszunk (például kávét, teát).

