Rendőrök segítenek a mentőautók fertőtlenítésében

A mentők addig nem indulhatnak új feladatra, míg nem esnek át a szeméi és technikai fertőzésmentesítésen.

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ budapesti telephelyén az Országos Mentőszolgálat mentesítési zónát hozott létre. Ez már a második olyan helyszín Budapesten, ahol a mentőegységek a mentőautókat és eszközeit megfelelő körülmények között fertőtleníthetik – írja a police.hu alapján a Magyar Nemzet.

Mindezt többek között az tette lehetővé, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság vezetői, alkalmazkodtak a helyzethez: a vészhelyzet diktálta rendkívüli állapotok miatt felfüggesztették az aktuális kiképzési, oktatási feladatokat, és közös sportolásra sincs lehetőség.

Éppen ezért, hogy ne legyen kihasználatlan a rendőrök központi, budapesti, Vágóhíd utcai kiképzési központja, ott ideiglenesen létrehoztak egy mentőautókat fertőtlenítő állomást. Gál Kristóf alezredes, az ORFK szóvivője elmondta, a mentesítő pont a két készenléti szerv közötti együttműködés a járványhelyzetben az emberek biztonságos ellátását segíti.

A mentőszolgálatnál jelenleg 60 olyan egység dolgozik, melyek kizárólagosan csak a koronavírus-gyanús személyek ellátását végzik, máshol nem bevethetőek, külön mentőállomáson parkolnak járműveik is.

Ezek az egységek szigorú protokoll szerint és védőfelszerelésben vonulnak a betegekhez, hogy elvégezzék a gyanús eseteknél a mintavételt vagy járványkórházba szállítsák a fertőzött beteget.

Ezek az egységek minden egyes vonulás után fertőtlenítésre jelentkeznek, ahol cserélik és pótolják a mentőautó személyzetének egyéni védőfelszerelését, a mentesítő zónákban pedig fertőtleníteni kell a járműveket is.

A mentők addig nem indulhatnak új feladatra, míg nem esnek át a szeméi és technikai fertőzésmentesítésen. Ebben nyújt most már segítséget a rendőrség is, hogy a telephely, a mentesítő egységek, felszerelések biztosításával minél gyorsabban, újból bevetésre kész lehessen minden mentőtiszt, mentőorvos és mentőautó is.