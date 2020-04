Sokan tartanak attól, hogy idén elmarad a nyaralás

Húsvéthétfőn közzétett olvasói szavazásunk kérdésével azt firtattuk, a válaszadók hol tervezik tölteni idén nyári szabadságukat.

A legtöbben, a válaszadók 41%-a annak a félelmének adtak hangot, hogy a járvány elhúzódik, ezért marad a kijárási korlátozás, és legfeljebb a lakása, háza erkélyéig vagy kiskertjéig jut el emiatt. Nem tudjuk, mit hoznak a következő hetek, hónapok, de mindneki bízik a csodában, abban, hogy nyáron talán már útra kelhetünk.

Sajnos sokan, mintegy 18%-nyian voltak azok, akik azért nem gondolnak a nyárral, mert a koronavírus okozta gazdasági válság miatt leapadtak vagy akár el is apadtak a bevételeik, így idén egyszerűen nem jut pénz a pihenésre. Bár ilyen válaszopciót nem adtunk meg, de azokról se feledkezzünk el, akik azért nem mehetnek idén sehova, mert a munkahelyük leállása miatt most voltak kénytelenek kivenni évi szabadságukat.

A legtöbb válaszadó – mintegy 44%-uk – a siralmas helyzet ellenére is optimista választ adott a kérdésünkre. 15%-uk egyenesen Kínáig repülne, hogy felkeresse azt az egyébként gyönyörűszép, a turisták érdeklődésére méltán számot tartó várost és tartományt, Vuhant és Hupeit, ahonnét a Covid-19 nevű nyavalya világhódító útjára a tavalyi év végén elindult. 26%-uk pedig nagyon tudatosan és elismerésre méltóan úgy nyilatkozott, hogy itthon kívánja elkölteni a pénzét. Ezzel ugyanis nemcsak a hazánk rejtette csodákat – ahogy az a Magyar Turisztikai Ügynökség alábbi, rendhagyó videójából is kiderül -, hanem a magyar gazdaság újraindítását, ezzel a fizetésüket vesztett és emiatt idén nyaralni menni nem tudó polgártársaink pénzügyi talpra állását is segíthetik.

