Súlyos problémákat okozhat a túlzott energiaital-fogyasztás

Az elmúlt években több tragédia is történt az energiaitalok miatt hazánkban: 422 hivatalos bejegyzés történt – főként 18 évnél fiatalabbakat érintve.

Halálos esetek is: ezek oka hirtelen szívmegállás volt. A felmérések szerint évente 44 millió liter fogy energiaitalból, mert a fiatalok nagy része víz helyett is ezt issza. Akár több litert is egy nap alatt – olvasható a CsupaSport oldalán.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság készíttetett egy 16 országra kiterjedő vizsgálatot. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet felmérése szerint a magyar kamaszok 78 százaléka fogyaszt energiaitalt, 13 százalékuk pedig „nagyivó”. 58 százalékuk alkohollal keveri, illetve sportolás közben fogyasztja. Sőt, hazánkban jelenleg minden ötödik 10–14 éves gyerek „reggelije” energiaitalból áll – írja a lap.

Hányinger, megnövekedett pulzusszám, szívritmuszavar, magas vérnyomás, anyagcsere-problémák, remegés. Csak néhány példa, hogy mit okozhat a túlzott mértékű energiaital-fogyasztás.

„Az energiaitalokban nagyon sok koffein található, amely vízhajtó hatású. Ha nem pótoljuk a folyadékot, amit edzés során elvesztettünk, akkor könnyen kiszáradhatunk. Főként, ha nagy melegben sportolunk”

– mondta Kiss Vivien táplálkozási szakértő a lapnak.

„Ahelyett, hogy megfelelő életmóddal stabilizálnánk az optimális energiaszintünket, sokszor hajlamosak vagyunk kívülről felpörgetni magunkat cukor, koffein, szénsav és különböző vegyületek keverékével. Ezek viszont csak hirtelen energialöketek, valódi energiát nem adnak. A koffein blokkolja a fáradtság érzetéért felelős receptorokat az agyban. Úgy működik, mint a fájdalomcsillapítók. A tünet ugyan eltűnik, de a probléma megmarad, csak nem érezzük, nem látjuk” – hangsúlyozta az egészségmentor.