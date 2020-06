Személyre szabott üzenetekkel kampányol a Magyar Turisztikai Ügynökség külföldön

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a nemzetközi Budapest-kampánnyal párhuzamosan elindította Magyarországot népszerűsítő kampányát is, a hirdetések 2020 nyarán először azoknak az országoknak a lakóit szólítják meg, amelyek Magyarországtól autóval is elérhető távolságban vannak – közölte az ügynökség hétfőn.

A közleményben kiemelték: a koronavírus-járvány utáni felépülésben kiemelten fontos, hogy ne csak a belföldi turizmus induljon el újra,

hanem a határok megnyitásával egy időben fokozatosan elkezdjenek visszatérni a külföldi utazók is.

A június 16-tól július végéig tartó kampányidőszakban először

Németországban,

Ausztriában,

Szlovákiában,

Csehországban,

Lengyelországban,

Szerbiában és

Romániában kezdi el a kommunikációt az MTÜ.

Elsősorban a digitális platformokat használva, így a Facebookon, YouTube-on rövid imázsfilmekkel és egyéb hirdetésekkel üzen a közeli országok utazást tervező családjainak, baráti társaságainak – írják a közleményben.

A WOW Hungary országmárka alatt futó kampány célja felhívni a figyelmet arra,

a koronavírus járvány után Magyarország készen áll vendégül látni a turistákat.

Az MTÜ közölte, kampányai során először nemcsak saját nyelvükön szólítja meg az utazást tervezőket, de minden célországban más és más kisfilmeket mutata be, és a különböző célcsoportoknak különböző üzeneteket fogalmaz meg.

Valamennyi filmben közös, hogy felhívják a figyelmet Magyarország vízkincseire.

A kampány későbbi szakaszában, a digitális és közösségi platformok mellett bizonyos célpiacokon televíziós és közterületi hirdetésekben is megjelennek majd a WOW Hungary – Wellspring Of Wonders országmárka alá tartozó üzenetek, ezzel is tovább építve a kommunikációs platformot – tájékoztatott az MTÜ.

Borítókép: illusztráció