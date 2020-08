Támogatnák az orvosok a születés utáni abortuszt

Egy kutatás megdöbbentő eredménye szerint tízből kilenc orvos támogatná az úgynevezett szülés utáni abortuszt, ha a gyermek valamilyen fogyatékossággal született – még akkor is, ha az a fogyatékosság nem halálos. Világszerte egyre durvább szabályokat hoznak az abortusz időtartamára, van, ahol már egészen a születésig el lehet vetetni a babát, bármilyen indokkal.

Augusztusban jelent meg a tanulmány az Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica folyóiratban, amely a belga orvosok szülés utáni abortuszhoz valló hozzáállásáról szól. Megdöbbentő módon az derült ki a tanulmányból, hogy tízből kilenc belga orvos, illetve egészségügyi dolgozó, akik részt vesznek a késői abortusznál a döntéshozatalban, támogatnák az úgynevezett szülés utáni abortuszt, ha a gyermek valamilyen fogyatékossággal született – számol be a V4NA.

A Flandriában megkérdezettek mintegy 94 százaléka egyet értett azzal, hogy gyógyszerekkel meg lehet ölni a már megszületett babát, ha súlyos, ám nem halálos fogyatékosságot fedeznek fel nála. Bár jóval kevesebben, de a megkérdezettek 19,8 százaléka azzal is egyetértett, hogy az egészséges magzatoknál is elvégezhető a késői abortusz, ha az édesanyának pszichológiai problémái vannak. Illetve a válaszadók 13,2 százaléka szerint a késői abortusz alapját képezheti az édesanya társadalmi-gazdasági helyzete is.

A súlyos, ám nem halálos születés utáni állapot azonban nincs megmagyarázva a jelentésben. A Disrn oldala viszont rámutatott, hogy az Egyesült Királyságban érvényes abortusz törvény értelmében ide számít például a Down-szindróma és az ajakhasadás.

Catherine Robinson, a Right to Life UK szóvivője elmondta, hogy néhány éve még idegen tudományos kísérletnek számított az a meg nem született életek elvétele, mára azonban morálisan is elfogadott lett. Az pedig, hogy már a szülés utáni abortuszon gondolkoznak az emberek, különösen aggasztó.

Az abortuszt illetően egyébként világszerte egyre durvább szabályok lépnek életbe. Új-Zélandon például márciusban a világ legdurvább abortusztörvényét fogadták el – ennek értelmében egészen a születésig el lehet vetetni a babát bármilyen indokkal. Így például legális lett az is, hogy nemi szelekción alapuljon a terhesség megszakítás, illetve nem kötelező az orvosi segítségnyújtás azoknak a babáknak, akik túlélik az abortuszt és mégis megszületnek.

Észak-Írországban tavaly ősszel változtak meg a szabályok, addig ugyanis egyáltalán nem lehetett abortuszt kérni, csak ha az anya élete vagy testi, illetve mentális épsége volt veszélyben. Most már azonban a terhességet a 28. hétig, azaz a hetedik hónapig meg lehet szakítani, akár a nemre vagy a baba fogyatékosságára hivatkozva.

Borítókép: illusztráció