Társasjátékokban a sárkányok – s velük együtt a pesti srácok

A Kékjáték a magyar örökség minden jelentős elemét becsben tartva építi fel társasjátékainak világát: csakúgy hagyatkoznak a magyar népmesékben rejtező ősi tudásra, mint a magyar történelem nemzettudatot formáló, dicsőséges eseményeire.

Ötéves jubileumára készülve már a nemzetközi piacokra is kilép a 2014-ben alakult Kard és Korona Kiadó (röviden: Kékjáték), amely

azzal vétette észre magát, hogy a gamerek világába is minden feszélyezettség, önértékelési zavar nélkül plántálja át mindazt, amire mi, magyarok büszkék lehetünk.

Így például a magyar népmesék tündéri világát, varázslatosan ősi, közösségmegtartó tudását. Vagy a karddal és koronával eljegyzett középkori magyar történelmen túl közvetlen múltunk örökségét, a pesti srácok 1956-os hősi küzdelmét.

A cég az új játékát, az Invisible-t bemutató sajtóanyagában jogos büszkeséggel tekint vissza mindarra, amit eddig elért, s ezen belül is természetesen az első, névadó játékuk sikerére,

amely a középkori Magyarországra hívta hazát foglalni a bátorságukat és ügyességüket próbára tevő hadurakat a XIV. század vérzivataros időszakában.

Mint írják, a magyar történelmi játékokra már kiéhezett hazai közönség körében nagyon jó volt a fogadtatása a játékuknak, így egy évre rá ki is jöttek annak második kiadásával is, ami lassan két éve hiánycikk már. „De aggodalomra nincsen ok, hiszen 2019-ben jön az ötéves jubileum!” – olvasható a biztatás a sajtóközleményben.

A közlemény a cég által kifejlesztett többi Kékjátékra is kitér, jelezve: ezek mindegyikénél közös volt a cél, hogy olyan játékokat készítsenek, amelyek gyerekeknek, felnőtteknek, gamereknek, s az egész családnak nagyszerű szórakozást jelentenek.

Azt is szükségesnek tartják hangsúlyozni, hogy nem csupán a fejlesztés, hanem a gyártás nagy része is Magyarországon – a keskeny Nyomdával szoros partnerségben – történik.

„A Kékjáték számára fontos, hogy magyar emberek szellemi terméke magyar emberek munkájával szülessen meg, még akkor is, ha ez picit így több pénzbe kerül”

– emelik ki, nem hallgatva el azt sem, hogy mindez szorosan összefügg a cég mottójával, s az abban foglalt „minőségi játékélménnyel”.

Mint felidézik, 2015-től kezdve sorban jelentek meg új játékaik, amelyek kifejezetten családi használatra készültek, tehát mindenki számára érthető és szórakoztató tud lenni 5-6 éves kortól. Elsőként a Pókháló, majd a Magyar népmesék – A társasjáték a Kecskemétfilm legendás rajzfilmsorozatának grafikájával, amiből mára egész brand épült ki A kártya- és Memóriajátékkal, meg a Hetedhét mese című kiegészítővel, ami a társasjáték mellé hoz hét új komplett mesét.

Van a Kékjátéknak komolyabb arca is, fajsúlyosabb stratégiai játékokkal, mint az 1956-os forradalmat hitelesen bemutató, eredeti helyszíneken és szereplőkkel játszódó Pesti srácok 1956, ami azért is izgalmas, mert kooperatív játékmódban készült, közösen kell legyőznünk a szovjeteket, az ÁVH-t és a különböző problémákat – olvasható a sajtóanyagban.

2017-ben már a nemzetközi piacra is kilépett a cég, nagyon sikeres közösségi finanszírozású kampányt folytatott a kickstaren, aminek a Hexpanse nevű sci-fi játék az eredménye – írták.

Idén pedig az Invisible (láthatatlan angolul) szerepelt eredményesen ezen a platformon, ami nagyon egyszerű és népszerű játékmechanikán alapul: kártyákon kell észrevenni a különbségeket – áll a Korona és Kard Kiadó közleményében.

A fejlesztő Lenhardt Balázs 1975-ben született Budapesten, értelmiségi családban. 14 éve nős, két fiú, a 9 éves Bulcsú és a 6 éves Levente édesapja. Jogász és közgazdász végzettségű, dolgozik ügyvédjelöltként, köztisztviselőként a gazdasági minisztériumban, majd az OTP Banknál különböző pozíciókban. 2010-ben a Jobbik színeiben bejut a Magyar Országgyűlésbe, ahol a jegyzői tisztséget is ellátja egy ideig, illetve a költségvetési bizottság tagja. 2014 ősze óta a Kard és Korona Kiadó ügyvezetője, ahol számos játékot fejlesztett és adott ki.

Borítókép:

A Kard és Korona Kiadó vezetője, Lenhardt Balázs a Társasjátékok ünnepén 2018. novemberében. Forrás: Kékjáték

