Tehetséges fiatalokat támogat a Mészáros Alapítvány

A sikerhez bátorságra, vakmerőségre és szerencsére is szükség van, hangsúlyozta megnyitójában Mészáros Lőrinc az általa létrehozott alapítvány hagyományos éves konferenciáján.

A Mészáros Alapítvány konferenciájára – amelynek ezúttal egy tapolcai hotel adott otthont – azokat a tehetséges, felsőoktatásban tanuló diákokat hívják meg, akiket ösztöndíjjal támogattak – írta a Veszprémi Napló. A sikerről beszélt a rendezvény megnyitójában Mészáros Lőrinc, az alapítvány létrehozója. Úgy vélte, mindenkinek mást jelent a siker: ki a családjában, ki a munkájában találja azt meg. Kiemelte:

a sikernek sok összetevője van, alapvető a bátorság, és szükség lehet egy kis vakmerőségre is, emellett nem árt egy kis szerencse, valamint a siker feltételez egy olyan társat is, akivel az akadályokat könnyebben tudja venni az ember.

Az alapítvány tevékenységére kitérve Mészáros Lőrinc kiemelte, az hozzásegíti a Vál-völgyben élő fiatalokat, hogy esélyt kapjanak, amivel az elmúlt években élni is tudtak. A hallgatók figyelmét arra is felhívta, lesznek akadályok és sikertelenségek a karrierjük során, de mindig bízzanak magukban. Emlékeztetett, hogy a fiatalok koruknál fogva is lázadók, és nem feltétlenül akarnak hallgatni az idősebbekre: ha nem is fogadnak el minden tanácsot, de hallgassák meg a náluk tapasztaltabbakat. Megjegyezte azt is, hogy a cégcsoportjukban legalább száz különböző területen foglalkoztatnak alkalmazottakat. Az alapítvány negyedik éve támogatja ösztöndíjjal hat Vál-völgyi település, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Vértesacsa és Kajászó diákjait.

Mészárosné Kelemen Beatrix, az alapítvány kuratóriumi elnöke a tanulás fontosságáról és hasznáról beszélt. Kiemelte, hogy a haza jövője a mai fiatal generációkon múlik, ezért arra kérte őket, legyenek kitartóak, szorgalmasak és merjenek felelősséget vállalni.

„A tanulás a tudás mellett kitartást, alázatot ad, és az ember önmagába vetett hitét is erősíti”

– fogalmazott. Mészárosné Kelemen Beatrix felidézte, hogy az utóbbi három év konferenciáin mintegy hatvan szakembertől hallhattak előadást az ösztöndíjas fiatalok különböző témákban, mint a média, a bankszektor, a mezőgazdaság vagy a sport területe.

Az alapítvány csak a mögöttünk hagyott tanévben 117 millió forinttal segített 244 Vál-völgyi főiskolai és egyetemi hallgatót, négyéves fennállása alatt nyolcszáz fiatalt támogatott, összesen több mint 360 millió forint ösztöndíjjal.

Mészárosné Kelemen Beatrix felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy a karrierjük során bármit is érnek el, ne felejtsék el, honnan indultak. Végezetül azt kívánta az ösztöndíjas hallgatóknak, hogy terveik és álmaik váljanak valóra.

Sisa András kuratóriumi tag a Veszprémi Napló kérdésére elmondta, hogy az alapítvány célja a felsőoktatásban tanulók támogatása a diákéveik alatt. A feltételrendszer teljesíthető, a helyben lakás mellett beadandó dolgozatot kell írniuk és a konferencián is részt kell venniük.

Az idei évi tanácskozásra videó-előadást kértek a hallgatóktól. Több hallgatónak olyan jelentős segítség az ösztöndíj, amely nélkül nem tudnák tanulmányukat a felsőoktatásban folytatni.

A konferencia szekcióülésein kilenc hallgató tartott előadást, délután pedig Zacher Gábor toxikológus főorvos, Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora ismertette gondolatait. Vasárnap Vida József, a Takarékbank Zrt. vezérigazgatója és Hajdu Péter, a Life TV vezérigazgatója tartotta meg prezentációját.

Borítókép: Mészáros Lőrinc a Mészáros Alapítvány hagyományos éves konferenciáján