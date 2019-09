Tippek a könnyebb reggeli induláshoz

Indul az új tanév, több mint egymillió diák, kicsik és nagyobbak, indulnak ma reggel iskolába. Nem feltétlenül kell azonban, hogy a reggelek rohanással és kapkodással induljanak.

A csalad.hu megpróbálja kicsit gördülékenyebbé tenni a rohanós hétköznap reggeleket a következő néhány praktikus tanáccsal.

Legyen egy „távozó sarok” a lakásban

Ha szeretnénk elkerülni, hogy indulás előtt fél perccel ébredjünk rá, nincs meg a gyermekünk cipője vagy kabátja, érdemes kijelölni egy sarkot a bejárat közelében, ahol minden távozáshoz szükséges dolgot tárolhatunk. Itt sorakozhatnak a cipők, a kabátok, és este ide készíthetjük a gyermekünk iskolatáskáját is. Tarthatjuk itt a kulcsokat, a telefonokat és a napszemüvegeket, így csak fel kell kapnunk őket, mielőtt kilépnénk az ajtón.

Legyünk hatékonyak az uzsonna-készítésnél

Készítsük akkor össze a gyermek uzsonnáját, amikor egyébként is a konyhában tartózkodunk. Ha épp vacsorát főzünk, gyorsan dobjunk össze egy szendvicset. Ugyanígy a reggeli készítése közben is belefér, hogy néhány gyümölcsöt összevágjunk uzsonnára akár több napra előre. Tegyük zárható ételtartóba, és mehet a hűtőbe. Még jobb, ha megkérjük a gyermekünket, hogy segítsen elkészíteni a másnapi elemózsiáját. Valószínűleg nagyobb kedvvel is fogja megenni, ha ő is részt vett a folyamatban.

Tegyük egyszerűbbé az öltözködést

Saját magunknak állítsunk össze fejben néhány szett ruhát, amin a reggeli őrületben már nem kell sokat gondolkozni. Még jobb, ha ezt esténként előre ki is készíthetjük magunknak. A csemeténk esetében, ha még kisebb, úgyis jobban elhúzódik az öltözködés, de ezt is megelőzhetjük, ha nem csatázunk vele feleslegesen azon, melyik színű pólót melyik nadrághoz párosítja. Egyszerűen hagyjuk rá. Persze, ha télikabátot akar felvenni nyáron, arról megpróbálhatjuk lebeszélni.

Nyolc perccel indulás előtt húzzunk cipőt

Vegyük fel a kabátot, dzsekit is. Ezt azért praktikus betartani, mert ha időre megyünk (vár a busz, vonat stb.), belefér az is, ha a gyermekünk kicsit hosszabban elbíbelődik a cipőfűzőjével.

Pénteken készüljünk rá a következő hétre

Vasárnap este már késő, ha akkor döbbenünk rá, hogy hétfőn ünneplőben kell menni és a gyerek kinőtte a szövetnadrágját. Tekintsük át a naptárunkat, hogy mire lesz szükség, milyen különórái, extra programjai lesznek a csemeténknek vagy nekünk. Így megelőzhetjük az utolsó pillanatos pánikolást.

Gondoljunk másképp a reggelekre

A legtöbbünk a „káosz” vagy az „őrültek háza” szóra asszociál a hétköznap reggelekkel kapcsolatban, pedig ennek nem kellene így lennie. Lehet ez minőségi együtt töltött idő is, amibe belefér a közös családi reggeli is. Ez az étkezés általában úgyis a gyermekek kedvence és a nagyobbacskák már akár maguknak is el tudják készíteni a finomságokat. Higgyük el, a nyugodt reggel csak egy kis szervezés és előre gondolkodás kérdése.

