Több tudatossággal kevesebb baleset történne az utakon

Az autóvezetőket figyelmeztetik a szakértők a tipikusan vezetés közben elkövetett balesetveszélyes cselekedetekre, amelyek évről évre akár halálos kimenetelű vagy súlyos egészségkárosodással járó esetekbe hajszolják a felelőtlen járműtulajdonost. Az elmúlt három évben büntetést leggyakrabban sebességtúllépésért és a megállási, parkolási szabályok be nem tartásáért kaptak az érintettek.

Évtizedek óta nem volt olyan alacsony a személysérüléses balesetek száma, mint az idei év első négy hónapjában. A 2010-ig visszamenő rendőrségi adatok szerint március végéig alig több mint 3700 baleset történt, ami 17 százalékos csökkenést jelent 2019 ugyanezen időszakához képest, 2010 óta pedig ez a legalacsonyabb adat – írja a Magyar Nemzet.

A kedvező adatokban főszerepet játszott, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások eredményeként országszerte nagyon alacsony volt a forgalom, mivel alig vagy hetekig egyáltalán ültek autóba az emberek.

Ne út közben hívjuk a nagyit!

A balesetek viszont ebben az időszakban is tipikus okokból történtek: elsősorban a gyorshajtásra, az elsőbbségadás elmulasztására, a kanyarodási, előzési szabályok és a követési távolság be nem tartására vezethetők vissza a szerencsétlen esetek. De a vezetés közben kézben tartott telefon, a biztonsági öv használatának nélkülözése és bizony az alkoholfogyasztás is súlyosbítják a helyzetet az utakon.

Érdekes tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy a rendőrségi statisztika a balesetek fő okaként csak egy tényezőt vesz figyelembe, pedig egy-egy balesetnek több oka is lehet.

Sokan nem vallanák be

A K&H felmérése megvizsgálta a 30–59 éves korosztály körében a szabálykövetés mértékét.

Nagyon fontos lenne, hogy az autósok magukkal szemben is kritikusak legyenek. A gyorshajtás esetében például fontos tudnivaló, hogy nemcsak az adott útvonalon érvényes sebességhatárokat kell betartani, hanem az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni. Az úgynevezett relatív gyorshajtás ugyanis gyakran balesetveszélyes helyzetet idézhet elő – emelte ki az eredmények kapcsán Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese és nem életbiztosításokért felelős vezetője.

Borítókép: illusztráció