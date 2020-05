Tuza József papagájbirodalmat hozott létre porteleki tanyáján

Örömforrást jelentenek számomra a papagájok – vallja Tuza József, aki porteleki tanyáján néhány évvel ezelőtt mesés papagájbirodalmat hozott létre. A színpompás díszmadarak sok figyelmet és szeretetet igényelnek. Gondozásuk bőven ad feladatot a nyugdíjasnak. Az állomány nemrég újabb fiókákkal bővült.

Fákkal, bokrokkal körülvett madárházak sorakoznak Tuza József birtokán, ahol közel hetven trópusi papagájt tart.

– Évekkel ezelőtt a gyerekeimtől kaptam ajándékba egy hullámos papapájt, aztán vettem még hozzá néhányat. Majd elkezdtem díszmadár-kiállításokra járni, ahol sokféle papagájfajtát megismertem. A nagytestű trópusi szárnyasok teljesen lenyűgöztek. Gondozásukról és tenyésztésükről szerettem volna minél többet megtudni, ezért szorgalmasan forgattam a különböző szakkönyveket. Hazai tenyésztőkkel is felvettem a kapcsolatot, akik rengeteg tanácsot adtak. Gyönyörű világ tárult ki előttem, megfogott ez a szépség és azóta is a papagájok rabságában élek – mondta a nyugdíjas.

Elárulta, hogy tulajdonképpen ezeknek a különleges madaraknak köszönheti azt, hogy Budapestről vidékre költözött.

– Évtizedekig a fővárosban éltem. Az első papagájokat panellakásban kezdtem el nevelni. Ennek természetesen a szomszédok nem örültek, hiszen ahogy bővült az állomány úgy erősödött a hangzavar is a lakásban. Jobb békességben élni, így egy idő után úgy döntöttem, hogy vidékre költözöm. A papagájoknak is jobb a természet közelségében élni, mint a négy fal között. Rájöttem, hogy van más élettér is a világon, nem csak Budapest – tette hozzá.

Jászberény külterületén, a porteleki tanyavilágban lelt új otthonra. Reggelente már nem a tömegközlekedési eszközök zajára ébred, hanem a sárgarigó és csalogány énekére.

— Nyugdíjasként nem unatkozom. A tenyészidőszakban éjjel nappal gondoskodom a volierek lakóiról. Jelenleg huszonöt pár papagájom van, nemrégiben pedig tizenhat fiókával bővült a birodalom. Van közöttük egészen kicsi, egy napos és két-három hónapos is. Az állományomban csak négy-öt pár szaporodik. A táplálást illetően nem mindegyik papagáj megbízható, ezért elvettem őket a szülőktől. Inkubátor alatt nevelgetem őket, kétóránként etetem a piciket. Előfordul, hogy a barátaim is rám bízzák a fiókákat, mert nincs sok idejük, a munkahelyről ugyanis nem tudják biztosítani a kicsik gondozási szükségletét – mondta.

A tenyésztő birtokán különböző ara, kakadu, amazon és jákó fajok laknak. Ezek nálunk igazi trópusi különlegességnek számítanak. Főként Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és az indonéz szigetvilágban élnek nagy számmal.

– Az itthoni klímához már hozzászoktak, ám hideg időben mindenképpen védeni kell őket. Télen nem árt, ha ezeket a fajtákat olyan helyen tartjuk, ahol legalább tíz fok van. Fontos, hogy a madárházat úgy alakítsuk ki, hogy abban kényelmesen tudjon repkedni a nagytestű papagáj. Erős csőre van, ezért ügyelni kell arra is, hogy a ketrecet ne tudja kibontani – hívta fel a figyelmet Tuza József.