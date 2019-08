Új programot indítanak a vízi balesetek megelőzéséért

A helyi mederviszonyokat is bemutató, hatvan új tájékoztató táblát helyeztek el öt balatoni település strandjainak bejáróinál a vízi balesetek megelőzéséért, a szakmai összefogással született Mentőöv program keretében – erről sajtótájékoztatón számoltak be a prevenciós program megalkotói.

A Mentőöv programot a két évvel ezelőtti, 24 balatoni áldozatot követelő nyár után indították el tavaly a balatoni vízirendészet szakmai útmutatásával a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) támogatásával és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) vezetésével, hogy a Balaton Európa legbiztonságosabb tava maradjon.

A sajtótájékoztatón elhangzott,

a vízi baleseteket gyakran információ- és önismeret hiány, felkészületlenség, vagy emberi felelőtlenség okozza, így a hatékony megelőzésben a kommunikációs eszközök komoly szerepet játszhatnak.

Ezeknek a módszereknek, eszközöknek fejlesztésére, kidolgozására és megvalósítására vállalkozott a BFT által létrehozott Mentőöv munkacsoport.

Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta, a program első látványos eleme a vízmélységről, mederviszonyokról, a viharjelzésről információkat közlő strandi tájékoztatótáblák kihelyezése. Valójában már tavaly elkezdődött a munka, közel 140 helyen mintegy 7 ezer gyerek számára vízbiztonságról tartott tájékoztató előadásokkal, foglalkozásokkal.

A rendőrkapitány ismertetése szerint

két éve huszonnégyen, tavaly nyolcan, idén eddig heten haltak meg a Balatonban.

Az esetek többségében időskori betegség, rosszullét, alkoholos befolyásoltság, öngyilkossági szándék játszott közre.

A történteket elemezve megállapítható, általában nem társul szabálysértésekkel egy-egy tragédia, és megelőzéssel, megfelelő tájékoztatással sokat lehet tenni az újabb balesetek elkerüléséért – tette hozzá.

Annál is inkább, mert a Balaton 235 kilométer hosszú partszakaszán 138 kijelölt strand, és csaknem ennyi nem kijelölt fürdőhely található, a vízbe vezető bejárók száma 749, amelyek mennyiségét növeli a mintegy kétezer parti ingatlan saját bejárója.

Ennyi helyen nem óvhatja mindenütt vízirendőr vagy vízimentő az egy-egy forró nyári napon 300 ezerre tehető fürdőző biztonságát – mondta a kapitány.

Horváth László beszélt arról is, hogy nem tartják jó megoldásnak a mentőmellény kötelezővé tételét a vízibiciklik biztonságosabbá tétele érdekében, viszont szeretnék elérni, hogy minden ilyen vízi-járművön legyen mentőeszköz.

Jamrik Péter, a BFT Közbiztonsági Tanácsának elnöke elmondta, hogy a Mentőöv projekt 22 programelemből áll össze. Beszámolt arról is, hogy a BFT idén tavasszal két tárcánál is jogszabály-módosítást kezdeményezett a vízirendészet által kidolgozott javaslat alapján, hogy kötelező legyen a vízibiciklik valamilyen mentőeszközzel történő ellátása. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium más módon, de megoldást kínált a probléma jövőbeni megoldására – tette hozzá. Említést tett arról is, hogy a Magyar Vöröskeresztnek nyaranta a Balatonnál szolgálatot adó önkéntesei is közreműködnek bizonyos programelemek megvalósításában.

A sajtótájékoztatón szó esett arról, hogy több felelősen gondolkozó vízibicikli-kölcsönző magától is felszerelte már mentőeszközzel a vízi-járműveit.

Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke elmondta, a napokban kihelyezett új tájékoztató táblák célja, hogy a fürdőzőket ellássák megfelelő információkkal a strand bejáratától kezdve a vízbemenetelig. A program kertében öt település strandjai kaptak számokkal ellátott, így baleset esetén pontos helymeghatározást is lehetővé tévő új táblákat jól látható helyen, közvetlenül a bejárók mellett, a vízben elhelyezve. A tájékoztatótáblák egy részén QR kódok is találhatók, amelyek révén okostelefonnal angol, német és orosz nyelven is elérhetők az információk.

„Reményeink szerint az önkormányzatok, strandüzemeltetők felmérik ezen táblák jelentőségét, és jövőre csatlakoznak a kezdeményezéshez, valamennyi strandot hasonlóval látva el”

– fogalmazott a VMSZ elnöke.