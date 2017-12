Vajon mit jelképez a karácsonyfán a füzér?

A karácsonyi ünnepek étkezési szokásai az új esztendő bőségét hivatottak elősegíteni – mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató az M1 csatorna vasárnap reggeli műsorában.

A legtöbb családban ezért is hagyományozódnak a karácsonyi ételek. A hagyományok szerint például karácsonykor azért szokás halat enni, mert a pikkelyei pénzbőséget jelentenek, és a káposzta is bőséget hoz. Hasonlóan a bejgli is: a mák és a dió apró szemei mind-mind gazdaságot hoznak – tette hozzá.

Tátrai Zsuzsanna azt is elmondta: szokás, hogy egy egész almát annyifelé vágnak, ahány családtag van. Ezt egyszerre, együtt eszik meg, hogy úgy tartson össze a család, ahogy egyszer az alma is együvé tartozott. Azt is mondják, ha valaki év közben eltévelyedne, ennek az almának a hatására visszatalál a családjához.

Ádám és Éva napján, az ő történetükhöz kötődően jelenik meg a karácsonyfán az alma és a füzér, utóbbi az első emberpárt bűnre csábító kígyót jelképezi – fejtette ki a néprajzkutató.

Borítókép: Shutterstock