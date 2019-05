Világörökségi napot rendeznek a Fertő-tájon szombaton

Idén a játék és a kaland tematika határozza meg a programokat.

Ezt ne hagyja ki! Letiltotta a Facebook a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetési fiókjait

Világörökségi napot rendez a Fertő-tájon szombaton tíz település részvételével a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület.

A Fertő Kultúrtáj 2001-ben nyert világörökségi címet, majd 2003. május 18-án vehették át a térség képviselői az ezt igazoló diplomát az UNESCO-tól. Ennek emlékére rendezik meg minden évben a világörökségi napot – írták a szervezők, akik hozzátették: a Fertő-táj idén ünnepli világörökséggé nyilvánításának 18. évfordulóját.

Az esemény tájékoztató füzetéből kiderül, hogy minden évben egy-egy tematika mentén szervezik meg a rendezvény programjait, így az elmúlt években többek között a hungarikumok, a gasztronómia, a kerékpározás és a víz álltak a középpontban.

Idén a játék és a kaland tematika határozza meg a programokat.

A programokhoz mind a tíz világörökségi település csatlakozik. A Fertőrákosi kőfejtőnél a Sopron, a Fertő-táj és a Hanság legendái című kártyajátékot lehet megismerni és játszani, de a Fertő vidékére jellemző régi játékokat is ki lehet próbálni.

Balfon római kori társasjátékokat elevenítenek fel, de meg lehet ismerkedni a római bor, a mulsum készítésével is.

Fertőbozon két kisgyermekes anyuka által kitalált Fertő-parti felfedező társasjátékkal várják az érdeklődőket, a cél játszva megismerni a tó környezetét.

Nagycenken a Széchenyi téri plébánia udvarán játszóházzal készülnek, ahol ki lehet majd próbálni a Széchenyi és barátai elnevezésű társasjátékot is. Hidegségen kezes-lábas játszóházat szerveznek.

Fertőhomokon hangszereket lehet majd készíteni nádból, fából, kukoricából, de lesz tojásba dobálás és diós ügyességi játék is. Hegykőn a Csipkeházban csipkekirakó és -kereső játékokkal tehetnek majd érdekes időutazást a résztvevők és onnan indul a Fertő-táj ékkövei elnevezésű kerékpártúra is.

Fertődön az Esterházy-kastély kínál kalandos programokat, majd este hét órától Tompos Kátya és Hrutka Róbert Holdjárat című koncertje várja az érdeklődőket a kastély marionettszínházában.

Fertőszéplakon a tájházban a bakonyi fajátékok készítője, Valiczkó Szilveszter kosárhintával várja a kicsiket, kipróbálható lesz a gólyaláb és a csigafuttató is.

A sarródi tájházban a soproni Macskakő Gyermekmúzeum mutatkozik be, bemutatják a Zöld kő meséjét, díszes ruhákat és kiegészítőket mutatnak be, és ugyanott lehet majd fajátékokat is készíteni.

A világörökségi nap keretein belül azok, akik legalább három másik helyszínre is ellátogattak és ezt pecséttel igazolják, ingyen látogathatják meg a fertőrákosi barlangszínházat és a kőfejtőt,

Nagycenken a Széchenyi István Emlékmúzeumot és Fertődön az Esterházy-kastélyt.

A rendezvényt hivatalosan 18 órakor a Fertő Hanság Nemzeti Park Lászlómajori Bemutató Majorság és Látogatóközpontban zárják, ahol a nap programjainak résztvevői között nyereményeket is kisorsolnak.

Borítókép: 2019 Világörökség napi programok Sopron-Balf településen „Vendégségben a rómaiknál” / facebook.com