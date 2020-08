Vízi balesetből kevesebb, játszótériből több volt az idei üdülési szezonban

Feltűnően sok volt a traumatológiai eset, kéz- vagy lábtöréssel járó sérülés, feltehetően azért is, mert a későn kezdődő és hirtelen jött strandidő a szokásosnál is felszabadultabbá tette a gyerekeket.

Véget ér a hét végén a Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) balatoni szolgálata, a lellei Napfénystrand és Élményfürdő szomszédságában lévő nyári mentőbázis bravúros manőverezésre is alkalmas gyermekmentő-orvosi kocsija szeptember 1-jétől a fővárosban teljesít szolgálatot.

A magyar tenger déli partjának 60 kilométeres körzetében akadt dolga idén nyáron is a két és fél hónapos balatoni szolgálatra vállalkozó orvosoknak, illetve a gépkocsivezetést is vállaló szakápolóknak. Feltűnően sok volt a traumatológiai eset, kéz- vagy lábtöréssel járó sérülés, feltehetően azért is, mert a későn kezdődő és hirtelen jött strandidő a szokásosnál is felszabadultabbá tette a gyerekeket.

Vízi balesetből kevesebb, vízpartiból, játszótériből több volt idén, és a megszokottnál jóval kevesebbet hívtak bennünket allergiás panaszok miatt – összegezte röviden tapasztalataikat az MGYA szakmai vezetője. Gesztes Éva aneszteziológus főorvos a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány őket is szigorú elővigyázatosságra késztette.

Minden beteget kesztyűben, arcmaszkban láttak el, ha bizonytalanok voltak abban, hogy lázas-e a vizsgált személy, akkor tetőtől talpig beöltözve, szemüveggel, védőpajzsban kellett segíteniük.

A lap kérdésére, hogy a korábbi években Balatonfüredre kitelepült Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány szolgálatára az idei nyáron miért nem volt szükség, a doktornő azt válaszolta: bizonyára azért, mert a tó északi partja kisgyerekekkel való fürdőzésre kevésbé alkalmas, másrészt mert a veszprémi oldalon több az állandó mentőállomás. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány rohammentő felszereltségű személygépkocsija – amelynek mini laboratóriuma ez évtől már vérgázszint- és kiszáradásos esetek ioneltéréses vizsgálatára is alkalmas – a jövő hétfőtől a fővárosban jelentkező mentési feladatokban kap szerepet.

Egy életmentés és közel háromezer szakszerűen ellátott sérülés – így vonható meg a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat idei mérlege. A Magyar Vöröskereszt 11. balatoni táborának 246 fiatal önkéntese július 1-je és augusztus 23-a között összesen 2965 esetben segített strandi sérülések, elsősorban kagyló okozta vágások, mérges rovarcsípések ellátásában. A legtöbb munka a boglári Platán strandon dolgozó önkéntesekre hárult, tőlük két hónap alatt 357 esetben kértek segítséget.

Borítókép: illusztráció/ Egy kisfiú játszik a vízben a balatonfenyvesi szabadstrandon 2019. június 10-én.