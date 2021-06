Bízhatunk a hősies küzdőszellemben – Dárdai Pál

Dárdai Pál, korábbi 61-szeres válogatott, a Hertha BSC vezetőedzője: – Azt hiszem, a nemzet már elégedett a csapattal, érdemes volt megépíteni a stadiont: a magyarok nagyon szeretik a futballt. Mindent egy lapra kell feltenni, tudva persze, hogy a németek a végletekig kivesézik Marco Rossi csapatát. Várhatóan túltöltik az egyik oldalt, hogy az ötös védelmi láncot gyors oldalváltással bontsák meg. Erre reagálni kell. A franciák ellen az első félidő második felében látott játékkal lehet esély, nem szabad nagyon mélyen védekezni, de bízhatunk a hősies küzdőszellemben.

Détári Lajos, korábbi 61-szeres válogatott, az Eintracht Frankfurt korábbi középpályása: – A Franciaország elleni egy egyes döntetlen világraszóló eredmény! A szombat este alighanem az összes játékost feldobta, és a csapat kellő önbizalommal utazik Németországba. Az elmúlt napokban rengetegen kerestek Németországból, több újságtól is érdeklődtek, de ugyanúgy keresnek a La Gazzetta dello Sporttól vagy éppen Görögországból is, és nekik is ugyanezt mondtam: óva inteném a labdarúgóinkat, hiszen a német válogatott nagyon erős, nem lesz egyszerű feltartóztatni.

Lőw Zsolt, korábbi 25-szörös válogatott, a Cottbus, a Rostock, a Hoffenheim és a Mainz egykori védője, a Chelsea másodedzője: – Már most büszkék lehetünk rá, amit a csapat elért, két szenzációs meccset játszott a telt házas Puskás Arénában. Elévülhetetlen érdemei voltak benne a szurkolóknak is, akik óriási energiát adtak a játékosoknak. Kicsit tartok tőle, hogy ez az ötvenezer drukker hiányozni fog Münchenben. Kevésbé emocionális, sokkal inkább taktikai ütközetre számítok, amely sajnos a németeknek kedvezhet. A magyar válogatott azonban már többször is bizonyította, hogy bármikor bárki ellen képes meglepetést szerezni, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy szép lesz a szerda esténk.

Thomas Doll, korábbi 18-szoros német válogatott, az FTC korábbi vezetőedzője: – A magyarok franciák elleni mérkőzése lenyűgözött, a válogatott már megtette a magáét. Csakhogy azt is látni kell, hogy a németek ellen nehezebb dolga lesz: Joachim Löw együttese körbe tudja adogatni a labdát a tizenhatosnál, és megtalálja a réseket. Győznek a németek, de – szerintem – a magyar válogatottnak már nincs vesztenivalója, fegyelmezetten és felszabadultan is futballozhat.



Michael Boris, az MTK Budepest korábbi német edzője: – A magyar válogatottól ugyanazt a játékot várom, mint eddig, a csoportmeccseken tanúsított masszív védekezés és mentalitás vezethet sikerre. A Bundesligában szereplő magyar labdarúgók bizonyították, nem véletlenül futballoznak német klubcsapatokban. Szalai Attilát el tudnám képzelni valamelyik német első osztályú együttesben, néhány éven belül pedig Schön Szabolcs és Schäfer András is megütheti ezt a szintet, de a többiekben is látok lehetőséget.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ – A SZERDAI PROGRAM

21.00: Portugália–Franciaország, Budapest (Tv: Duna Tv) – élőben az NSO-n!

21.00: Németország–MAGYARORSZÁG, München (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!