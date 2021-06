De jó hír! Eriksent kiengedték a kórházból, már meg is látogatta a válogatottat

Péntek délután egybehangzó sajtóhírek jelentek meg róla, majd a Dán Labdarúgó-szövetség is megerősítette, hogy a Dánia–Finnország Európa-bajnoki csoportmérkőzésen összeeső, majd kórházba szállított Christian Eriksen elhagyhatta a koppenhágai egészségügyi létesítményt – írja a nemzetisport.hu.

A dán szövetség közlése szerint Eriksen csapata pénteki edzésén is ott volt Helsingörben, s megnézte a társait, majd üzent is az érte szurkolóknak: „Köszönöm nektek a rengeteg jókívánságot, elképesztő és felfoghatatlan érzés számomra, hogy ennyien mellettem álltok. Az operáció jól ment, a helyzethez képes pedig jól vagyok. Fantasztikus érzés volt újra látni a társaimat,

főleg a tegnapi, remek teljesítményük után. Mondanom sem kell, mennyire fogok nekik szurkolni hétfőn az oroszok ellen” – mondta Eriksen a dán szövetség közlése szerint.

Az már tegnap kiderült, hogy az orvosok úgy döntöttek, Eriksennek beültethető defibrillátorra van szüksége. A műtétet azóta sikeresen végrehajtották, ezért hagyhatta el a 29 éves dán a kórházat.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021