Nem vett vissza annak ellenére sem az eddig látott lendületéből Spanyolország, hogy Laportén kívül senki nem volt a kezdőben az előző meccsről. Az első félidőben jóval több kísérlete volt a hispánoknak, mint ellenfelüknek, s ebből egyet a 13. percben gólra is tudtak váltani. A jobbról betörő Ferran Torres gurította a bal alsóba a labdát a kiszolgáltatott Strakoshával szemben. A berobbanó támadó elé Dani Olmo tette oda tökéletesen a játékszert.

A fordulást követően már aktívabb volt Albánia, s a 64. percben Broja nem is állt messze az egyenlítéstől, de Raya bravúrral védett, majd ezt nem sokkal később Asani kísérleténél is meg kellett ismételnie. Még a ráadásban is a kapusuk reflexeiben kellett bíznia a spanyoloknak, egy kipattanót követően védte Broja ismétlését is. Több találat így már nem esett a meccsen, így a spanyolok tökéletes mérleggel léptek tovább a csoportból.

Labdarúgó Európa-bajnokság

B csoport, 3. forduló

ALBÁNIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–1)

Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, 40 586 néző. Vezette: Glen Nyberg (svéd).

ALBÁNA: Strakosha – Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj – Ramadani, Asllani – Asani (Muci, 81.), Laci (Berisha, 70.), Bajrami (Hoxha, 70.) – Manaj (Broja, 59.). Szövetségi kapitány: Sylvinho.

SPANYOLORSZÁG: Raya – Navas, Vivian, Laporte (Le Normand, a szünetben), Grimaldo – Zubimendi, Merino – F. Torres (Yamal, 72.), Olmo (Baena, 84.), Oyarzabal (F. Lopez, 62.) – Joselu (Morata, 72.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente.

Gólszerző: F. Torres (13.)