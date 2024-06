Csábi József korábban 2010 és 2013 között dolgozott a magyar válogatottnál Egervári Sándor szövetségi kapitányság mellett, majd egy mérkőzés erejéig irányította is nemzeti csapatunkat az Andorra ellen 2–0-ra megnyert vb-selejtezőn. Az 57 éves szakembert nemrég nevezték ki az NB II-es BVSC élére. Ezúttal viszont a pénteken kezdődő Európa-bajnokságról kérdeztük őt, aki elárulta, meddig menetelhet Marco Rossi együttese a kontinensviadalon, illetve melyik válogatott az Európa-bajnokság legnagyobb esélyese véleménye szerint.

Fotó: Mészáros János

– Mire lehet képes a magyar válogatott az Európa-bajnokságon?

– Az évek során Marco Rossi rendbe rakta a válogatottat, nagyon szervezett a csapat, mindenkinek megvan a helye a pályán és azon kívül is. Ennek a szervezettségnek is köszönheti, hogy bárki ellen van esélye nyerni. Egy Európa-bajnokság más kávéház a Nemzetek Ligájához képest, itt nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, nem lehet egyértelműen kijelenteni azt sem, hogy a skótok lennének a leggyengébbek a csoportunkban. Sokszor az edző ki van szolgáltatva olyan körülményeknek, amiről nem tehet. Gondolok itt arra, hogy a játékosok nem játszanak a klubjukban, így nincsenek olyan formában, mint azok, akik hétről hétre pályára lépnek. Amikor a válogatottnál dolgoztam, akkor is volt erre példa. Amikor Pintér Ádám a Zaragozában, Koman Vladimir a Krasznodarnál, Hajnal Tamás pedig a Stuttgartban folyamatosan lehetőséget kapott, akkor megvertük a törököket, a svédeket, de amikor Juhász Roli visszatért a Fehérvárhoz, keveset játszott, vagy Koman jutott kevesebb játékidőhöz, akkor a válogatottbeli teljesítményük is visszaesett. Ez pedig az egész csapat teljesítményét befolyásolja. Úgy gondolom viszont, hogy Marco ezeket átlátja, támogatja a játékosokat, segíti őket.

– Mire számít a csoportküzdelmek során a nemzeti csapattól?

– A legnehezebb mérkőzésünk az első összecsapás lesz. Az első meccs sosem könnyű, ráadásul Svájc egy nagyon erős csapat, picit aggódom is a találkozó miatt. Sok függ majd attól, hogy ellenük mit játszunk, és nagyban befolyásolhatja a továbbjutási esélyeinket is. A legtöbben a németeket mondják a csoport favoritjának, pedig az utóbbi időben a nagy tornákon rendre leszerepeltek. Ettől függetlenül egy jó együttesről van szó, a német mentalitás messziről híres, ráadásul hazai pályán lépnek pályára. Ki-ki meccset várok Németország ellen, benne van a pakliban, hogy nyerünk, a legutóbbi Európa-bajnokságon is csak az utolsó percekben egyenlítettek ellenünk, de mindig pariban voltunk. A skótok játéka úgy gondolom nem fekszik számunkra, szintén egy nagyon egységesek. Nem véletlen, hogy Írországgal játszottunk barátságos mérkőzést, amely hasonló játékfelfogást képvisel. Emiatt is volt Nagyon bölcs dolog volt Marcótól, az írekkel tudtunk készülni közvetlen az Európa-bajnokság előtt.