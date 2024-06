Csank János szerint a németeken is nagy a nyomás, nemcsak a magyarokon. A két csapat eddig 37-szer csapott össze, ebből 12 meccset a magyarok nyertek, 13-at a németek, 12-szer pedig döntetlen született. A németek első Eb-meccsét látva talán az utóbbival is sokan kiegyeznének, de a magyar szurkolók nagy része a győzelemben bízik – olvasható az Origo oldalán.

Tökéletes meccs kell

A találkozó előtt Julian Nagelsmann arról beszélt, hogy Willi Orbán beférne-e a német kezdőcsapatba, s hogy a magyar bravúrhoz szinte biztosan Orbán és Szoboszlai Dominik jó játéka is kellene. A magyar válogatott vezére, Szoboszlai Dominik gólpasszal jelentkezett a Svájc elleni vereség alkalmával, s nem is játszott rosszul, de a csoportfavorit Németország ellen Szoboszlaitól is extra játék kellene a pontszerzéshez.

Tökéletes meccset kell játszanunk, és akkor még él a remény a továbbjutásra az utolsó körben

– nyilatkozta Marco Rossi, aki a németek ellen két-három poszton is újítani akar.