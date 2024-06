– A válogatott az utóbbi időben felépítette magát, az eredményeiknek köszönhetően pedig az elvárás is megnövekedett a csapattal szemben. Az Eb-n is folyamatos fejlődést láttunk az együttestől, Svájc ellen az első félidőben nem azt a teljesítményt kaptuk, amit megszoktunk, így sajnos megérdemelten szenvedtünk vereséget. Németországgal szemben kicsit érződött a hazai pálya előnye, de a játékban már észre vehető volt a javulás, Marco Rossi több helyen is változtatott, reagált az első meccsen látottakra. A skótok ellen az első félidőben taktikai csata folyt a pályán, kiegyenlített meccs volt.

Ami pozitívum a válogatottal kapcsolatban, hogy míg korábban általában mi kaptuk az utolsó percekben a gólokat, addig az utóbbi időben mi szerezzük azokat, így volt ez Skócia ellen is, amivel megnyertük a találkozót, és maradt esély a továbbjutásra.

– Sajnos ez elmaradt, mert az angolok és a portugálok összecsapásán is borult a papírforma, de összességében jó érzés, hogy már nem elégszünk meg a kijutással, hanem nagyobb céljaink vannak. Rossi az Európa-bajnokság után elmondta, hogy egy másodpercét nem élvezte a tornának, ez annak is köszönhető, hogy az idáig vezető út mondhatni tökéletes volt, az Eb-n nyújtott teljesítmény viszont nem volt az, emiatt is lehetett benne hiányérzet. A szövetségi kapitány remekül menedzseli a keretet, igyekszik minél többeknek lehetőséget biztosítani, azért viszont meg kell dolgozni kőkeményen, mert ajándék perceket sosem ad. Itt lehet említeni Szalai Attilát vagy Csoboth Kevint, előbbi kevés játékperce ellenére lehetett ott az Eb-n, illetve Csobothnak sem volt jó szezonja, de mégis pályára léphetett, Skócia ellen pedig a meccset is eldöntötte. Kialakult egy olyan közeg a válogatottnál most, ahol mindenki jól érzi magát, és úgy gondolom, jó úton jár a magyar labdarúgás, a jelenlegi helyzetre lehet építkezni és tovább fejlődni.