A csoport másik mérkőzése, a szerb–dán találkozó nem befolyásolja válogatottunk sorsát, mert egyik csapat mindenképpen, a másik semmiképpen sem éri el a 3 pontot.

Szinte biztos, hogy kivel és mikor játszik a magyar válogatott, ha továbbjut

Jól látszik, hogy amennyiben a világbajnoki bronzérmes horvát válogatott a B csoportból nem kerül be a négy legjobb csoportharmadik közé, akkor Magyarország–Portugália Eb-nyolcaddöntő jön létre. Márpedig erre hatalmas esély van, hiszen egyetlen esetben juthatnak tovább a horvátok: ha a C és az F csoportban is legfeljebb 2 ponttal (és ha éppen 2 ponttal, akkor 3–6-os gólkülönbségnél rosszabb mérleggel) zár a harmadik helyezett – számolt a lehetőségekkel az Origo.

Cristiano Ronaldo a törökök elleni Eb-meccsen

Fotó: Andrzej Iwanczuk / Forrás: AFP

Előbbire az alábbi esetben kerülhet sor:

ha kedden este a C csoportban Anglia legyőzi Szlovéniát, és

ha szerdán este az F csoportban Csehország nem győzi le Törökországot és Georgia nem győzi le Portugáliát.

Ha ezen pontok közül egy is teljesül, akkor ráadásul biztosan meglesz a magyar továbbjutás, de akkor is, ha például portugál pontszerzés mellett a csehek legalább három góllal legyőzik a törököket.