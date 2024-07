A kedd esti mérkőzések előtt egy történelmi érdekesség is napvilágot látott: ha Ausztria és Hollandia is bejut a negyeddöntőbe, az idei D csoport lesz az első az Eb-k történetében, amelyből három válogatott is bejut a torna legjobb nyolc csapata közé. Az már Románia kiesésével eldőlne, hogy az E csoport három továbblépője mind kiesik a nyolcaddöntőben, s ez ellen most Hagi utódja tehet majd a legtöbbet.

Európa-bajnokság, nyolcaddöntők

Románia–Hollandia 18.00

Ausztria–Törökország 21.00