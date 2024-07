Az Európa-bajnokságot megelőzően is Csábi József osztotta meg hírportálunkkal gondolatait, így a tornát keretbe foglalva a szolnoki szakemberrel beszélgettünk ismét, aki elmondta véleményét az Eb-ről.

Csábi József (jobbra) szerint nem okozott csalódást a magyar válogatott az Európa-bajnokságon

Fotó: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

– Hogyan látta az idei Európa-bajnokságot?

– Némi csalódást okozott, nagyon kiegyensúlyozott és egyforma csapatok vannak, amelyek már ismerik egymást, ezáltal a különbségek is csökkentek. Kezd kikopni a futball sava-borsa, kevesen vállalják fel a támadójátékot, nem mernek kockázatot vállalni és emiatt kevesebb volt a közönségszórakoztató mérkőzés. A sorsnak viszont volt egy erre egy csattanós válasza azzal, hogy a spanyolok nyertek, akik bevállalósak, kezdeményezők voltak és látványosan játszottak. Az angolok a torna végéhez közeledve javultak, rosszul kezdtek az elején, passzívak voltak de a torna végén már ők is mutattak jó teljesítményt köszönhetően a klasszis játékosaiknak, de összességében csalódást okoztak. A döntőben végül a futball győzött azáltal, hogy Spanyolország ült fel Európa trónjára.

Kik voltak a torna legjei Csábi József szerint?

– Mely csapatok okozták a legnagyobb csalódást?

– Előzetesen a franciákat tippeltem végső győztesnek, illetve a hollandokat említettem még, akik esetleg odaérhetnek. Csalódásnak nem lehet mondani a teljesítményüket, hiszen bejutottak a legjobb négy közé, de játékban viszont nem voltam megelégedve. Ugyanígy az angoloktól, belgáktól, az olaszoktól is többet vártam volna, de alulmúlták önmagukat.

– És a legnagyobb meglepetést?

– Tudtam, hogy jó csapat Svájc, de még többet kaptam tőle, mint amit vártam. Remek futballisták alkotják a keretet, és ahogy az Európa-bajnokság előtt is mondtam, a svájciak elleni volt a legnehezebb meccse a magyar válogatottnak. Sajnáltam, hogy végül tizenegyesekkel estek ki Anglia ellen. Georgia együttesét is kiemelném, amelynek példamutató volt a mentalitása és nagy iramú meccseket játszott, emellett pedig csoportjából is továbbjutott, amire kevesen számítottak előzetesen. Idesorolnám még az osztrák válogatottat is, amely taktikailag is nagyon rendben volt, magas letámadásos játékukkal több ellenfelelének is kellemetlenségeket okozott.