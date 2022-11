E csoport, 1. forduló:

Belgium–Kanada, 20.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Belgium: Thibaut Courtois – Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Zeno Debast – Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Timothy Castagne – Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard

Kanada: Milan Borjan – Richie Leryea, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekube – Tajon Buchanen, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio – Jonathan David, Cyle Larin

Nagy dolog 36 év után kijutni világbajnokságra – ennek örülhetett tavaly Kanada futballrajongó közössége, miután hazájuk csapata elsőként kvalifikált az észak-amerikai zónából. Ráadásul Alphonso Davies személyében egy világklasszis balbekk játékára is számíthatnak. Most pedig azért szorítanak a kanadaiak, hogy a csapat első vb-pontjait is megszerezze (az eddigi egyszeri, 1986-os tornájukon ez nem jött össze).

Ehhez az első mérkőzésükön mutatkozik a legkevesebb esélyük. Ellenfélként a négy éve bronzérmet szerző Belgium érkezik a szerda esti kezdőmeccsen. Roberto Martínez csapata bővelkedik klasszisokban, és inkább már a rutint képviselik, mintsem a fiatalságot. Nem véletlenül mondják egybehangzóan, hogy a mostani vb az utolsó lehetősége a belga aranygenerációnak, hogy felnőtt világversenyt nyerjen.

Kanada ellen még biztosan nem kezd a hosszú ideje sérüléssel bajlódó Romelu Lukaku – a támadó várhatóan a harmadik csoportmérkőzésen lesz bevethető. Kezdeni fog viszont Eden Hazard. Bár a szélső mellőzött klubjánál, a Real Madridnál, Martínez a válogatottnál rendre mellette teszi le a garast.

– Fontos a tapasztalata, és hogy csapatkapitányként mekkora hatással van a többiekre. Erősebbel vagyunk vele, mint nélküle – mondta a spanyol Marcának ezzel kapcsolatban a tréner.