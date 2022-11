A hibát a FIFA is elismerte, az is szóba került, hogy csúszik a kezdés, de végül időben, magyar idő szerint 14.00 órakor elkezdték a meccset – írja az Origo. A közösségi oldalakon olyan videók is keringenek, amiken az látszik, hogy a végén már különösebb ellenőrzés nélkül engedték be a nézőket a stadionba.