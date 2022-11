F csoport, 1. forduló

Spanyolország–Costa Rica, 17.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Spanyolország: Unai Simon – Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba – Pedri, Busquets, Gavi – Ferran Torres, Álvaro Morata, Ansu Fati

Costa Rica: Keylor Navas – Carlos Martinez, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Bryan Oviedo – Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, Gerson Torres – Celso Borges, Anthony Contreras, Joel Campbell

Nyelvi gondok nem lesznek csapatok között, de talán ez az egyetlen hasonlóság Costa Rica, és az európai futballgólem között.

A spanyoloknál posztonként tobzódnak a kiváló játékosok, és ha az utóbbi időben jópár klasszis ki is öregedett a válogatottból – Piqué, Sergio Ramos, Iniesta és David Silva sincs már –, a megfiatalított spanyol válogatott is esélyes bárki ellen. Luis Enrique gárdájában Pedri, Gavi, Alex Baldé, Ansu Fati, Nico Williams és Yéremi Pino is az új generáció tagja. A rutin pedig Dani Carvajal, Morata, Jordi Alba és Sergio Busquets képviseli.

Apropó: Busquets. A Barcelona szűrője Spanyolország történetének minden Costa Rica elleni találkozóján pályán volt. A 2011-es, 2–2-re végződő barátságos meccsen kívül 2015-ben 2–1-re, 2017-ben 5–0-ra nyertek a spanyolok – vagyis Busquets most is jó kabala lehet.

A costa ricaiak két – veterán – húzóemberben reménykedhetnek. Egyikük Keylor Navas, a PSG kapusa, aki még 35 évesen is kifoghatja a spanyolok szemét. Másikuk a 37 éves irányító, Brian Ruíz, aki még a 2014-es vb-n, az olaszoknak lőtt győztes góljával vált nemzeti hőssé. Veszélyes lehet a szélső Joel Campbell is, akit korábban az Arsenal is leigazolt, ám nem futotta be a remélt karriert. Most 30 évesen a vb-n még lehet egy dobása.