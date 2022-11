„Arábia kincseiből” épültek ékszerdobozok

Valószínűleg Az ezeregy éjszaka szerzőjének fantáziáját is meghaladja annak a kincsesbarlangnak a mérete, amit a 2022-es világbajnokság házigazdája, Katar beletolt a rendezésbe. Vb-t amúgy sem aprópénzből szokás tartani – 2014-ben Brazília 15 milliárd, 2018-ban Oroszország 11,6 milliárd dollárt költött a Mundialra –, Katar viszont ehhez mérten is csillagászati összeget fordított a tornára. A frontofficesports.com számításai szerint 220 milliárd dollár a végeredmény, amit úgy hoztak össze, hogy nem csupán arénákat, de utcát, repülőteret, sőt a döntő helyszínének egy egész várost is felhúztak.

Emberéletekbe került a vb

Az alig ötven éve független, hárommillió lelket számláló ország teljes területe sivatag, ám hatalmas kőolaj- és földgázkészlet birtokában van, lakói így GDP-arányosan a világ hatodik leggazdagabbjai. Volt hát miből áldozni futballra. Ám a homokból kinövő stadionok nem csupán horrorárakat követeltek. Októberben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azt közölte, hogy a stadionok építése során három munkás halt meg, emellett 37 további, nem a munkálatokkal összefüggő halálesetről adott hírt a szervezőbizottság. A brit The Guaradian információ szerint azonban nagyjából 6500 vendégmunkás halt meg az építkezések kezdete óta eltelt tíz évben.

Zsarolás és korrupció

De nem csak a munkálatokat érte bírálat. Már a katariak rendezési joga is ellenérzéseket szült. Az arabok 2010. december 2-án a biztos befutónak tekintett amerikai pályázatot legyőzve kapták meg a 2022-es vb-t, holott semmilyen ehhez szükséges infrastruktúrával nem rendelkeztek, és az ország klímája a legkevésbé alkalmas a világversenynek. Sepp Blatter, aki 1998 és 2015 között a FIFA elnöke volt, most novemberben a svájci Tages Anzeigernek adott interjújában azt mondta, hiba volt az emírségnek ítélni a rendezést.

– Katar egy hiba. Rossz döntés volt, amelyért én voltam a felelős, mint az akkori elnök. Ez egy túl kicsi ország, a labdarúgás és a világbajnokság túl nagy a számára – fogalmazott az azóta korrupciós ügyek miatt eltiltott egykori FIFA-vezér.

Blatter egyúttal megerősítette korábbi állítását, miszerint az akkori francia elnök, Nicolas Sarkozy gyakorolt nyomást az európai szövetséget vezető – szintén francia – Michel Platinire, hogy az utolsó körben 14 voksot bezsebelő Katart támogassa a 8 szavazatot kapó Egyesült Államokkal szemben.

Hűtik az utcákat is

További gond volt, hogy Katarban a foci vb-k hagyományos, nyári idejekor a hőmérséklet jóval 40 Celsius-fok fölé szokott emelkedni. Emiatt helyezték át rendhagyó módon télre a tornát. Csakhogy még így is közel harminc fokban kell futballoznia a játékosoknak. Vagyis csak kellene, ugyanis az emírségbeliek légkondicionálóval fogják hűteni a pályákat, de még az utcákat is.

A november 20-ai kezdés ezzel együtt sem ideális, hiszen előtte egy héttel még fordulót rendeztek a legnagyobb európai bajnokságokban is. A legerősebb válogatottak számára így mindössze egy hét állt rendelkezésre, szemben a világversenyeket tradicionálisan megelőző, egy hónapos edzőtáborozással.

Bár Katar rengeteget tett, hogy jó vb-t rendezzen, sokaknak így is keserű a szája. Főleg, hogy Katarban alkoholt inni is tilos.

Mit szól a katari, téli világbajnoksághoz?

Kindzierszky András, Szolnok/Varsó: – Lehetett volna rosszabb helyszínt is találni. Katar köztudottan kőolajfüggő ország, ám vannak olyan térségbeli államok, ahol rosszabb a helyzet. Manapság egy kiemelkedő jelentőségű sporteseménynek alkalmazkodnia kell a körülményekhez, ezért nem tartom hibásnak, hogy télen rendezik a világbajnokságot.

Perge Imre, Szolnok: – Engem nem zavar a téli megoldás, de a nyárit azért jobbnak tartom. Az viszont biztos, hogy a labdarúgóknak ez zavaró körülmény lesz. Természetesen nyomon fogom követni a tornát, bár a csoportbeosztásokról és a menetrendről még nem tájékozódtam. Amit sajnálok, hogy a magyar csapatnak most nem szurkolhatunk a tornán.

Krajczár Levente, Jászalsószentgyörgy: – A téli időpont nem rossz, csak fura. Katart viszont nem gondolom alkalmas helyszínnek. Kíváncsi leszek, mindezek fényében milyen lesz a nézőszám. A tornán szerintem a franciáknak és a németeknek lesz erős csapatuk, a spanyoloknak viszont nincs komoly esélyük, mert sok a fiatal a csapatban, illetve a brazilok is jók lehetnek.

Vb-csúcsok:

Legtöbb világbajnoki cím: Brazília 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Legtöbb döntő: Németország, 8 (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014)

Legtöbb győzelem: Brazília, 73 mérkőzés

Legtöbb győzelem sorozatban: Brazília, 11 mérkőzés (2002–2006)

Leghosszabb veretlenségi sorozat: Brazília, 13 mérkőzés (1958 – 6, 1962 – 6, 1966 – 1, 11 győzelem, 2 döntetlen)

Legtöbb gól egy meccsen: Ausztria–Svájc 7–5 (1954)

Legnagyobb győzelem: Magyarország–Salvador 10–1 (1982)

Legtöbb gól egy tornán: Magyarország, 27 (1954)

Legmagasabb átlagnézőszám: 68 991 (1994, Egyesült Államok)

Legtöbb mérkőzés: Lothar Matthäus (német), 25

Legtöbb gól: Miroslav Klose (német), 15

Legtöbb gól egy mérkőzésen: Oleg Szalenko (orosz), 5

Legtöbb gól a döntőben: Geoff Hurst (angol) 3

Legtöbb gól egy tornán: Just Fontaine (francia), 13 (1958)

Legtöbb perc kapott gól nélkül: Walter Zenga (olasz), 517

Legtöbb vb-részvétel: Antonio Carbajal (mexikói, 1950–66), Lothar Matthäus (1986–98), Gianluigi Buffon (olasz, 1998–2014), Rafael Márquez (mexikói, 2002–2018)

Legfiatalabb játékos: Norman Whiteside (északír), 17 éves 41 napos (1982)

Legidősebb játékos: Esszam el-Hadarj (egyiptomi), 45 éves 161 napos (2018)

Legfiatalabb gólszerző: Pelé (brazil), 17 éves 239 napos (1958)

Legidősebb gólszerző: Roger Milla (kameruni), 42 éves 39 napos (1994)

Leggyorsabb gól: Hakan Sükür (török), 11 másodperc (Dél-Korea–Törökország, 2002)