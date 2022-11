Didier Deschamps szerint Benzema nélkül is elég erős a keret. A francia szakember hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, azért nem hív be senkit az aranylabdás támadó pótlására, mert a 25 fős keret is elég erős a céljaik eléréséhez – írja az Origo.

– Továbbra is sok lehetőségünk van – jelentette ki a tréner, aki szerint például a már az előző vb-n is remeklő Kylian Mbappé jelentheti majd a különbséget csapata számára.

A franciák kedden mutatkoznak be a D csoportban Ausztrália ellen, szombaton az Eb-elődöntős dánokkal, négy nappal később pedig Tunéziával találkoznak.