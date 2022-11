1990, Olaszország

Résztvevők száma: 24 csapat

Győztes: Németország

Döntő, 1990. 07. 08.

NSZK–Argentína 1–0 (0–0)

Róma, Olimpiai Stadion, 73 603 néző, vezette: Codesal (mexikói)

NSZK: Illgner – Augenthaler – Buchwald, Kohler – Berthold (Reuter, 73.), Hässler, Matthäus, Littbarski, Brehme – Völler, Klinsmann

Argentína: Goycochea – Serrizuela, Simon, Ruggeri (Monzón, a szünetben) – Basualdo, Burruchaga (Calderón, 54.), Lorenzo, Troglio, Sensini – Maradona, Dezotti

Gólszerző: Brehme (85., tizenegyesből)

Kiállítva: Monzón (65.), Dezotti (87.)

Bronzérmes: Olaszország

Gólkirály: Salvatore Schillaci (olasz) 6 gól

Örömünnepre készült Olaszország. Ötvenhat év után adott otthont újra Itália a futball-világbajnokságnak, százszázalékos teljesítménnyel, kapott gól nélkül jutottak a legjobb négy közé az égszínkékek, ahol a korábbinál gyengébb, de címvédő argentin csapatot fogadták – Nápolyban, ez pedig végzetesnek bizonyult. A városban ugyanis vallásos áhítattal imádták az 1984 óta a Napoliban játszó, a csapatot olasz bajnoki címig és európai kupagyőzelemig repítő Maradonát. Az argentin klasszis a mérkőzés előtt felhergelte a nápolyiakat, mondván: a gazdag északi olaszok lenézik a szegény délieket. Ez megtette hatását, így állt elő az a bizarr helyzet, hogy míg addigi meccseiken a hazai szurkolótömeg valósággal tüzelte az Azurrit, a San Paolo közönsége Argentínának szurkolt. Ki is estek az olaszok, az ünnep elmaradt.

Az argentinok döntőbe jutása is megér egy misét. A tornát világszenzációval kezdték: kikaptak Kameruntól. Majd első számú kapusuk, Nery Pumpido a lábát törte. Ekkor lépett színre a tartalékkapus, Sergio Goycocehea, aki viszont „üdvözült” a tornán: a jugoszlávok elleni negyeddöntőben és az olaszok ellen is két-két büntetőt védett a tizenegyespárbajban.

És a döntőben is majdnem hárította Andreas Brehme tizenegyesét, de ott pár centiméter hiányzott. A Franz Beckenbauer irányította nyugatnémetek azzal meg is nyerték a ’86-os vb-döntő „visszavágóját”. Megérdemelten – tegyük hozzá, hiszen amely csapat Csehszlovákiát, Jugoszláviát, Hollandiát, Angliát és Argentínát is legyőzi egyazon világbajnokságon, az igazán rászolgált a címre. Beckenbauer egyébként – miután ’74-ben csapatkapitányként nyert – a brazil Mario Zagallo után a második, aki játékosként és edzőként is diadalmaskodott.

Apropó, vb-cím: a győztes csapatból valószínűleg Pierre Littbarski könnyebbült meg leginkább. A Köln középpályása ugyanis az 1982-es és az 1986-os ezüstérmes gárdának is tagja volt, és talán soha meg nem dőlő rekordot állított volna fel három, zsinórban elveszített vb-döntővel. Aligha bánja, hogy nem így történt.

1994, Egyesült Államok

Résztvevők száma: 24 csapat

Győztes: Brazília

Döntő: 1994. 07. 17.

Brazília–Olaszország 0–0 (– tizenegyesekkel: 3–2)

Pasadena, Rose Bowl, 94 194 néző, vezette: Puhl Sándor

Brazília: Taffarel – Jorginho (Cafú, 21.), Aldair, Marcio Santos, Branco – Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Zinho (Viola, 106.) – Bebeto, Romário

Olaszország: Pagliuca – Mussi (Apolloni, 35.), Baresi, Maldini, Benarrivo – Berti, Albertini, D. Baggio (Evani, 95.), Donadoni – R. Baggio, Massaro

Bronzérmes: Svédország

Gólkirály: Oleg Szalenko (orosz), Hriszto Sztoicskov (bolgár) 6 gól

Hallott már Oleg Szalen­kóról? Ha nem, ne hibáztassa magát, annak ellenére sem, hogy egy világbajnoki gólkirályról van szó. Az orosz fiatalember Szentpéterváron, Kijevben, majd Spanyolországban futballozott, különösebb eredmények nélkül, de így is beválogatták a ’94-es orosz vb-keretbe. Az oroszok először kikaptak Brazíliától, majd Svédországtól, harmadik csoportmeccsüktől függetlenül ki is estek a vb-ről.

A játékosok vállát tehát semmilyen teher nem nyomta a Kamerun elleni búcsújukon, és különösen igaz volt ez Szalenkóra. A csatár jóformán ahányszor kapu elé keveredett, gólt lőtt. Oroszország 6–1-re nyert, Szalenko egymaga ötször volt eredményes, és mivel a svédek ellen is betalált, három mérkőzésen szerzett hat góljával a torna legjobb góllövője lett. Gyorsan le is csapott rá a Valencia, de hamar kiderült: egynyári fecskét fogtak. Egy szezon után túladtak az oroszon, aki eztán évekig vándorolt a különféle európai csapatok között, de mindenhol csak a padot koptatta. Bár az egy meccsen szerzett öt gólja azóta is vb-csúcs, azzal a találkozóval válogatott karrierje is lezárult, soha többé nem hívták meg a nemzeti csapatba.

Carlos Alberto Parreira brazil szövetségi kapitány – sutba dobva a hagyományokat – defenzív futballal hozakodott elő a tornán. Így nem meglepő, hogy a „hivatalból védekező” olaszokkal vívott fináléjuk dögunalmasra sikeredett: a rendes játékidő és a hosszabbítás is lement gól nélkül. Először a vb-k történetében tizenegyesek döntöttek. A történet ismert: miután Franco Baresi és Daniele Massaro is hibázott, az olaszok legnagyobb sztárja, Roberto Baggio is „föld körüli pályára állította” a maga tizenegyesét. Brazília negyedszer lett világbajnok, és először antifocival. Sokat elmond: a finálé legjobb teljesítményét Puhl Sándor, magyar játékvezető nyújtotta.

1998, Franciaország

Résztvevők száma: 32 csapat

Győztes: Franciaország

Döntő, 1998. 07. 12.

Franciaország–Brazília 3–0 (2–0)

Saint-Denis, Stade de France, 80 000 néző, vezette: Belkola (marokkói)

Franciaország: Barthez – Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu – Karembeu (Bog­hossian, 57.), Deschamps, Zida­ne, Petit, Djorkaeff (Vieira, 75.) – Guivarch (Dugarry, 66.)

Brazília: Taffarel – Cafú, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos – Leonardo (Denilson, a szünetben), César Sampaio (Edmundo, 74.), Dunga, Ri­valdo – Ronaldo, Bebeto

Gólszerzők: Zidane (27., 45+1.), Petit (93.)

Kiállítva: Desailly (68.)

Bronzérmes: Horvátország

Gólkirály: Davor Suker (horvát) 6 gól

Gyűlölni fogják, vagy imádni – ez a két út állt Zinédine Zidane előtt. A házigazda franciák valósággal átsasszéztak a csoportellenfeleken a ’98-as vb-n, erre játékmesterük a már agyonnyert Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen kiállíttatta magát. Zidane-t sportszerűtlenség miatt két meccsre eltiltották, a franciák pedig igencsak megszenvedtek ezután: a Paraguay, Olaszország és Horvátország elleni egyenes kieséses meccseken is fenyegetett a vereség réme. Mégis ott voltak a finálé napján a Stade de France gyepén. Adta hát magát a lehetőség a franciák tízesének, feledtetni hibáját.

Az évezred utolsó Mun­dialja egyébként tömérdek újdonsággal szolgált. Ezen a tornán szerepelt először 32 csapat, először lehetett hármat cserélni, bevezették az aranygólszabályt és először a történelem során afrikai bíró fújta a döntőt.

Ahová másik részről a toronymagas esélyesként induló Brazília jutott (mint utóbb kiderült, ez nem is lehetett másként, ugyanis megbuherálták a sorsolást, hogy a címvédő és a házigazda csak az utolsó mérkőzésen találkozhasson). A brazil csapatból hiányzott ugyan sérülés miatt Romárió, ott volt viszont Ronaldo, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos és a többi klasszis. Ez a gárda már hozta a „joga bonitót”, remekbe szabott gólokkal, látványos játékkal repítették Brazíliát a döntőig. De csak odáig.

A házigazdák ugyanis lefocizták a brazilokat, Franciaország első világbajnoki címét szerezte. Zidane két góllal járult hozzá a sikerhez, így őt is ellepte az ünneplő tömeg, mikor Didier Deschamps csapatkapitány magasba emelte a trófeát.

2002, Dél-Korea, Japán

Résztvevők száma: 32 csapat

Győztes: Brazília

Döntő, 2002. 06. 30.

Brazília–Németország 2–0 (0–0)

Jokohama, 69 029 ezer néző, vezette: Collina (olasz)

Brazília: Marcos – Cafú, Lucio, Edmilson, Roque Junior – Kleberson, Gilberto Silva, Roberto Carlos – Rivaldo – Ronaldinho (Juninho, 85.), Ronaldo (Denilson, 90.)

Németország: Kahn – Frings, Linke, Ramelow, Metzelder – Schneider, Hamann, Jeremies (Asamoah, 78.), Bode (Ziege, 84.) – Neuville, Klose (Bierhoff, 74.)

Gólszerző: Ronaldo (67., 79.)

Bronzérmes: Törökország

Gólkirály: Ronaldo (brazil) 8 gól

Jó lenne tudni, mi járhatott Ronaldo fejében 2002. június 30-án. A brazil fenomén – 17 évesen – tagja volt a nyolc évvel korábbi vb-győztes csapatnak, noha pályára nem lépett. Franciaországban már nemcsak játszott, de a torna legjobbjának választották. Apró bökkenő, hogy épp a döntő előtt hisztéria tört ki körülötte: magánéleti gondok, álmatlanság, sérülés és egy rejtélyes betegség is gyötörte a csatárt, akit először nem is neveztek a fináléra. Végül mégis játszott, bár ez túlzás, inkább csak kóválygott a pályán, ami nem is csoda az előzmények tükrében.

Aztán elérkezett a jokohamai döntő, ahová a brazilok makulátlan mérleggel, hat győzelemmel jutottak, amelyhez mesés játék párosult. Ellenfélként az egységes, de klasszisok nélküli Németország érkezett. Pontosabban: egy-egy klasszisuk volt, a padon és a kapuban. Michael Ballack az akkori sárgalap-szabályok miatt nem játszhatott a fináléban, bár jórészt a középpályásnak köszönhetően ért el a döntőig a Nationalelf. Oliver Kahn és Ronaldo összecsapását viszont az egész világ feszülten várta.

Sokáig a német hálóőr állt nyerésre, Ronaldo több próbálkozását is hatástalanította. Ám az első gól előtt éppen Kahn hibázott, Brazília ismét mennybe ment, Ronaldo gólkirályként újra világbajnok lett. Ki gondolt már ekkor Párizsra...