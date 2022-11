B. Tóth Balázs, a Vasas, a Paks és a Szolnok korábbi játékosa:

– A szokatlan körülmények a kis csapatoknak is kedvezhetnek, közülük egy – mint legutóbb Horvátország – a végsőkig érdekelt lehet. Messi és Ronaldo utolsó vb-je lesz ez, és mivel előbbi felkészülése sikerült jobban, Argentína is favorit. Erős kerete van a franciáknak, a hollandoké pedig fiatal, a nagy melegben ez is számíthat. Mint ahogy az időjárási körülmények inkább egy dél-amerikai ország végső sikerét prognosztizálhatják.

Lakatos Béla, a Jászberény edzője:

– A korábbi vb-kre kifacsart állapotban érkeztek a sztárjátékosok, a szokatlan időpont miatt talán most nem így lesz. Ez jót tehet a színvonalnak, a világ és a térség futballjának pedig az, hogy új helyszín kapcsolódik be. Kérdés, hogyan alkalmazkodnak a játékosok a nagy meleghez. Én a braziloknak szurkolok, de a franciákat is nagy esélyesnek tartom. Kedvelem a spanyol futballt, de meglepne, ha döntőbe kerülnének. Nem bánnám, ha nem a célfutball dominálna, és tetszetős játékkal szórakoztatnák a csapatok a szurkolókat.

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője:

– Szerintem már a hétvégi meccsünket is azért játsszuk szombaton, hogy másnap a televízió elé ülhessünk. Én európai csapat győzelmét szeretném, és várom is. A kisebb csapatokért szorítok, de hogy pontosan ki mellé kötődöm érzelmileg, az menet közben derül ki. Mint ahogy az is, hogy Messitől és Ronaldótól kik veszik át a stafétát. Régebben több sztárral lehetett azonosítani egy-egy nemzet csapatát, most mintha hiányoznának ilyenek bizonyos válogatottakból.