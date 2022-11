A csoport, 3. forduló:

Hollandia–Katar, 16.00 (Tv: M4)

A várható kezdőcsapatok:

Hollandia: Andries Noppert – Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké – Denzel Dumfries, Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Daley Blind – Cody Gakpo – Steven Bergwijn, Memphis Depay

Katar: Mesaal Barsam – Pedro Miguel, Bualem Huhi, Abdelkarim Hasszan – Iszmail Mohammad, Abdulaziz Hatem, Asszim Madibo, Hasszan Al-Hajdosz, Homam Ahmed – Almoez Ali, Mohamed Muntari

Katar a második meccsének közepére valóban "megérkezett" a világbajnokságra, de akkorra már késő volt, így a Hollandia elleni utolsó mérkőzésükön már csak annyi múlik, szépen búcsúznak-e a világbajnokságtól.

Annál nagyobb a nyomás a másik térfélen. Louis van Gaal együttese ugyan szinte már készülődhet az egyenes kieséses szakaszra (csak abban az esetben bukhatnak el, ha három, vagy több góllal kikapnak Katartól), ám a mesternek van miért tördelnie a kezét. Hollandia gyötrelmes két meccset játszott Szenegállal és Ecuadorral. Főleg a támadásépítések során csikorogtak úgy az oranje fogaskerekei, hogy még Amszterdamban is hallatszott. Nem is maradt el a bírálat. A sajtó, a közönség, és korábbi játékosok is dorgálták a gárda akadozó játékát.

– Dolgozunk a labdabirtoklás javításán. Hogy miként megy majd, nem tudom, de úgy gondolom számos lehetőségünk van a középpályán, akár kísérletezhetünk is – mondta a találkozó előtti sajtótájékoztatón van Gaal. – Nem a mieink a világ legjobb játékosai, de hiszen a csapategységben és a taktikánkban. Sokáig juthatunk a tornán – fogalmazott a hollandok trénere.

És csakugyan, Katar ideális ellenfélnek ígérkezik a hollandok megingott önbizalmának helyreállítására. Ám ha fordítva sül el a dolog, nehéz lesz megállítani a kritikák áradatát.

Korábbi mérkőzések: Ecuador–Katar 2–0, Hollandia–Szenegál 2–0, Szenegál–Katar 3–1, Hollandia–Ecuador 1–1.

A csoport állása a 2. forduló után: 1. Hollandia 2 meccs/4 pont, 2. Ecuador 2/4, 3. Szenegál 2/3, 4. Katar 2/0.