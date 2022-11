G csoport, 1. forduló:

Brazília–Szerbia, 20.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Brazília: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro – Casemiro, Paqueta – Raphinha, Neymar, Vinicius – Richarlison

Szerbia: V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic – Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic – Tadic – Vlahovic, Jovic

Brazíliát minden világbajnokság előtt esélyesnek kiáltják ki, ám most tényleg az is. A fogadóirodáknál ezúttal is rájuk adták a legkisebb oddszot a végső sikerre – persze nem ezért várják őket sokan döntőbe. Az ok, vagy inkább okok: Neymar, Vinícius Junior, Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesús, Allison... ide lehetne írni a teljes huszonhármas keretet. Elképesztő felhozatal, ami a szerbek ellen kifut a gyepre a katari világbajnokságon.

Ám a jelentős játékerőt képviselő Szerbia okozhat meglepetést. A szerbek remek formában vannak, a tornára veretlenül, Portugáliát megelőzve jutottak ki, a Nemzetek Ligája sorozatában csak az idén megverték Norvégiát, Szlovéniát, Svédországot, a vb-re egy Bahrein elleni 5–1-es győzelemmel hangoltak. Kiváló játékosaik Európa-szerte húzóemberek csapataikban, élükön a két Serie A-s futballistával, Szergej Milinkovics-Szaviccsal és Dusan Vlahoviccsal. Nem számítana meglepetésnek, ha bevennék Allison kapuját.