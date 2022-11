B csoport, 2. forduló

Anglia–Egyesült Államok, 20.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Anglia: Jordan Pickford – Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw – Declan Rice, Jude Bellingham – Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling – Harry Kane

Egyesült Államok: Matt Turner – Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson – Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah – Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic

Remeknek ígérkezik a B csoport péntek esti zárómérkőzése a katari vb második fordulójában. Anglia az első meccsén bucira verte Iránt (6–2), míg az Egyesült Államok egységes csapat képét mutatták a Wales elleni nyitányukon. Az amerikaiaknak leginkább abban kellene fejlődniük, hogy 90 percen keresztül is képesek legyenek színvonalas futballra, hiszen Wales is azért tudta 1–1-re menteni találkozójukat, mert az USA-játékosok "leengedtek" a második félidőben. Az biztos, hogy az angol-meccs eredményétől függetlenül is élet-halál harc vár Gregg Berhalter csapatára a harmadik csoportmérkőzésen: mivel Irán nyert Wales ellen, mindkét csapat harcban a továbbjutásért fut ki a gyepre.

Anglia ezt biztosan jobban megbünteti. Nagy az öröm egyébként is a szigetország csapata környékén, hiszen a látványos beköszönés után az is biztossá vált, a négy évvel ezelőtti vb-gólkirály, Harry Kane játékra kész az Egyesült Államok ellen. Kane még az Irán elleni összecsapáson kapott rúgást a bokájára, emiatt le is cserélték. Az angolok azonban pénteken, a meccs előtt jelezték: a Tottenham centere kezdeni fog este. Gareth Southgate angol szövetségi kapitány egyébként sem arról híres, hogy nagy kedvvel variálná csapatát, most azonban nincs is oka erre. Ha Kane vállalja a játékot, vélhetően az Irán elleni kezdőt küldi pályára az USA ellen is.

Korábbi eredmények: 1. forduló, Anglia–Irán 6–2, Egyesült Államok–Wales 1–1, 2. forduló, Wales–Irán 0–2.

A csoport állása a mérkőzés előtt: 1. Anglia 1 meccs/3 pont, 2. Irán 2/3, 3. Egyesült Államok 1/1, 4. Wales 2/1.