G csport, 2. forduló

Brazília–Svájc, 17.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Brazília: Alisson – Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Casemiro, Fred, Lucas Paquetá – Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Svájc: Yann Sommer – Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez – Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow – Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Ruben Vargas

A legutóbbi világbajnokságon is összehozta a sors a két együttest, akkor az európaiak elcsíptek egy pontot (1–1). Jópáran az akkori csapatokból ezúttal is szerepet kaphatnak. A svájciaknál Elvedi, Rodriguez, Freuler, Shaqiri, Embolo, Shär és Seferovic akkor is, és most is játszhat. Brazil részről Allison, Gabriel Jesús, Thiago Silva, Casemiro volt a pályán, és lesz, vélhetően, 2022-ben is.

Aki viszont biztosan nem lesz, az Neymar és Danilo – pedig azon a '18-as találkozón mindketten kezdők voltak. A brazil csapat két sztárja sérülést szenvedett az első, Szerbia elleni vb-meccsen, egyelőre úgy fest, a csoportkörben már nem is játszhatnak.

Noha a két klasszis kiesése fájó veszteség, ha van válogatott, amely pótolni tudja őket, az Brazília. Erről elmélkedett a The Guardian-nek írt cikkében a korábbi brazil kiválóság, Juninho Pernambucano is.

– Fred, Rodrygo, Anthony, Gabriel Martinelli mind olyan játékosok, akik át tudják venni Neymar szerepét a következő két mérkőzésre. Neymer vitán felül a legnagyobb sztárja a csapatnak, ám ha nem játszik, Tite (a brazil kapitány) beállíthat még egy középpályást, klasszikus 4-3-3-as felálláshoz, így Paquetát is tehermentesíthetné – érvelt a Lyon korábbi játékosa. Danilót szerinte Éder Militao, vagy Dani Alves helyettesítheti. Kitért arra is, jól jönne a korai továbbjutás, hiszen akkor a harmadik csoportmeccsen már lehetne kísérletezni, ám szerinte óvatosnak kell lenniük.

– Egyelőre három pontunk van, ez még nem garantál semmit, még nem jutottunk tovább a csoportból. Svájcnak kiváló támadósora van, ráadásul – mint mindenki – Brazília ellen úgy játszanak majd, mintha vb-döntőben lennének.

A biztos: a két gárda annak tudatában léphet pályára, hogy Szerbia és Kamerun leikszelt egymással, így Svájc és Brazília is továbbjutna győzelme esetén. Minthogy ez csak egyiküknek sikerülhet, nem lenne meglepő, ha nem takarékoskodnának a támadásokkal.

Korábbi mérkőzések: Svájc–Kamerun 1–0, Brazília–Szerbia 2–0, Kamerun–Szerbia 3–3.

A csoport állása a mérkőzés előtt: 1. Brazília 1 meccs/3 pont, 2. Svájc 1/3, 3. Kamerun 2/1, 4. Szerbia 2/1.