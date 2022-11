D csoport, 3. forduló

Ausztrália–Dánia, 16.00 (Tv: M4)

A várható kezdőcsapatok:

Ausztrália: Mathew Ryan – Fran Karacic, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich – Mathew Leckie, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Riley McGree, Craig Goodwin – Mitchell Duke

Dánia: Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Simon Kjaer, Andreas Christensen – Rasmus Nissen Kristensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Joakim Maehle – Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard

Dánia eddig nem tudta forintosítani a vb-t megelőző formáját. Az egyik legsimábban kvalifikálták magukat a tornára a dánok, tíz selejtezős meccsükből kilencet nyertek, és a franciák mögött a D csoport második befutó helyére várták őket. Most úgy áll a dolog, hogy az utolsó mérkőzésre úgy kell kimennie az északi csapat legjobbjainak, hogy csak győzelemmel mehetnek tovább.

Erre képes is lehet a gárda a nálánál kisebb játékerőt képviselő Ausztrália ellen. Ám ha abból indulunk ki, hogy Tunézia ellen keserves 0–0-át játszottak, és a franciákkal sem voltak pariban, lesz miért izgulnia a dánok szurkolóinak. Ráadásul hiába sorakoznak európai top-ligás támadók a dán keretben, két meccsen eddig egyszer zörrentették meg az ellenfél hálóját, azt az egy gólt is egy belső védő, Andreas Christensen szerezte. Márpedig Ausztrália ellen gólok kellenek.

Kényelmesebb helyzetből várja a kezdő sípszót Graham Arnold együttese. Az ausztrálok ugyan csak asszisztálni Franciaország győzelméhez a két csapat első fordulós mérkőzésén, ám Tunéziát legyőzték, így második helyről ugranak neki a továbbjutás kiharcolásának. És mivel Tunéziának is csak egy pontja van, Ausztrália már egy döntetlennel is nyolcaddöntős. Vagyis a "kenguruknak" nincs egyéb dolguk, mint – legalább – megismételni az előző világbajnokságon elért eredményüket: Dániával az oroszországi tornán is játszottak ugyanis, és akkor 1–1-es döntetlen született.

Korábbi mérkőzések: Dánia–Tunézia 0–0, Franciaország–Ausztrália 4–1, Tunézia–Ausztrália 0–1, Franciaország–Dánia 2–1.

A csoport állása a 2. forduló után: 1. Franciaország 2 meccs/6 pont (továbbjutott a nyolcaddöntőbe), 2. Ausztrális 2/3, 3. Dánia 2/1, 4. Tunézia 2/1.