A mérkőzést megelőzően Ausztrália három pontjával a második helyről várhatta a találkozót, így egy győzelem esetén ők juthatnak tovább, míg Dánia egy pontja miatt szintén csak a győzelem volt elfogadható.

Rögtön egy kiugratással próbálkoztak a dánok, de az Ausztrál védelem a helyén volt. Majd Matthew Leckie blokkolt lövését kellett eltakarítaniuk a dán védőknek. A 10. percben Skov Olsen adott középre, Lindströmnek jól is jött a labda, tíz méterről lőhetett, de belelépett egy ausztrál védő a löketbe. Ezután egy újabb dán lehetőséget következett, Jensen nyolc méterről lőtt, de Ryan szögletre tudta ütni a léc alá tartó labdát. Sorra alakította ki a lehetőségeket a dán válogatott, Christensen fejelt egy beadás után az oldalhálóba, majd Eriksen remekül játszotta meg a balról beinduló Maehlét, akinek közeli lövését bravúrral védte lábbal Ryan. A 25. percben egy gyors akció végén Braithwaite közeli lövését fogta Ryan. A folytatásban is tudták őrizni a 0-0-t az ausztrálok. A 43. percben az ausztrálok is megpróbálkoztak egy távoli lövéssel, Behich kísérlete azonban nem okozott gondot Schmeichelnek. Ezután Christensen és Lindström váltott gyönyörűen az ausztrál 16-os előtt, utóbbi az ötösig jutott a labdával, de közeli lövését fogta Ryan.

A fordulás után Behich kísérletezett. Az 52. percben Jensen gurított kötényben Skov Olsenhez, aki fordulásból lőtt is 12 méterről, de blokkolták a kísérletét. Az 58. percben megszerezték a vezetést az ausztrálok, Leckie a saját térfeléről indulva futotta le a dán védelmet és lőtte ki a bal alsó sarkot (1-0). A 68. percben Behich tört be szép cselekkel a dán tizenhatoson belülre, átkígyózott a fél védelmen, de még időben szerelték. A 77. percben Dolberg próbálkozott sarokkal, de nem okozott gondot Ryannek. Öt perccel később Corneliusnak adtak labdát, de beleléptek a lövésébe. A hajrában Eriksentől indult az akció, Dolberg lövésébe csúszott bele egy ausztrál, Bah elé pattant a labda, a dán csatár lövése azonban az oldalhálóba vágódott. A hosszabbításban mindent megpróbáltak a dánok, az ausztrál védelmet azonban nem lehetett megbontani, 1-0-s győzelemmel ők jutottak tovább.