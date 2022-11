1958, Svédország

Résztvevők száma: 16 csapat

Győztes: Brazília

Döntő, 1958.07.28.

Brazília–Svédország 5–2 (2–1)

Stockholm, 49 737 néző, vezette: Guigue (francia)

Brazília: Gilmar – D. Santos, Bellini, N. Santos – Zito, Orlando – Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo

Svédország: Svensson – Bergmark, Gustavsson, Axbom – Börjesson, Parling – Hamrin, Gren, Simonsson, Liedholm, Skoglund

Gólszerzők: Vavá (9., 32.), Pelé (55., 90.), Zagallo (68.), illetve Liedholm (4.), Simonsson (80.)

Bronzérmes: Franciaország

Gólkirály: Just Fontaine (francia) 13 gól

Azt sem tudta, hová legyen az örömtől az az 50 ezer svéd néző, akik az 1958-as vb fináléjának negyedik percében azt látták, hogy hazájuk vezetést szerez Brazília ellen. A házigazda Svédország számára már az bravúr volt, hogy egyáltalán eljutott a címmeccsig. A csoportból még könnyen jutottak a legjobb nyolcba. Na de ott a története első vb-jén induló szovjetek érkeztek, félelmetes hálóőrükkel, a későbbi aranylabdás Lev Jasinnal a kapuban. A skandinávok viszont kétszer is mattolták Jasint, az elődöntőben a címvédő NSZK-t is kiejtették. A döntőben pedig jött Brazília…

És jött Nils Liedholm! Akinek elegáns cselsorozata után vezetést szereztek a házigazdák. Hamar kiderült azonban, hogy ezt a finálét egy másik zseni dönti el. A brazilok nem kis részben Edson Arantes do Nascimentónak köszönhetően jutottak a fináléba. Az akkor 17 éves fiú sérülten érkezett Svédországba, és csak a csoportmeccsek végén játszott először. A negyeddöntőben viszont az ő góljával ejtették ki Walest, a franciák elleni elődöntőben pedig mesterhármast lőtt.

Pelé – merthogy róla van szó – a svédek ellen is maradandót alkotott. Vavá góljaival már vezettek a brazilok, mikor az 55. percben a tinicsatár esernyőcsellel küldte el védőjét, majd kilőtte a jobb alsót. A meccs valójában már ekkor eldőlt. Végül 5–2 lett a vége, a vb utolsó gólját ugyancsak Pelé szerezte: miután sarokkal oldalra tette a labdát, a beadást pedig maga fejelte a hálóba. Csoda-e, ha a torna után új néven is emlegették: Fekete Gyémánt.

1962, Chile

Résztvevők: 16 csapat

Győztes: Brazília

Döntő, 1962.06.17.

Brazília-Csehszlovákia 3–1 (1–1)

Santiago, 68 679 néző, vezette: Latisev (szovjet)

Brazília: Gilmar – D. Santos, Mauro, Zózimo, N. Santos – Zito, Didi – Garrincha, Vavá, Amarildo, Zagallo

Csehszlovákia: Schroif – Tichy, Popluhár, Pluskal, L. Novák – Pospíchal, Kvasnák, Masopust – Jelinek, Scherer, Kadraba

Gólszerzők: Amarildo (17.), Zito (68.), Vavá (77.), illetve Masopust (15.)

Bronzérmes: Chile

Gólkirály: Albert Flórián (magyar), Garricha (brazil), Vavá (brazil), Leonel Sanchez (chilei), Drazen Jerkovic (jugoszláv), Valentyin Ivanov (szovjet) 4-4 találattal.

„Hülye, idióta, undorító” – nem fukarkodott a jelzőkkel a BBC riportere a házigazda Chile Olaszország elleni csoportmeccsén. Az biztos, ha abban az időben lett volna VAR-szoba, nem sokan maradnak pályán a „santiagói csata” néven elhíresült találkozón.

Az olaszok és a chileiek között már a találkozó előtt nagy volt a feszültség, mert előbbiek újságírói leszólták a rendező országot. A játékosok pedig nem álltak meg a szavaknál. Giorgio Ferrinit már a nyolcadik percben leküldték, miután derékon rúgta ellenfelét. Leonel Sanchez szabályosan kiütötte Mario Davidot, aki később fejen rúgással törlesztett. A találkozó mélypontján Ken Ashton angol bíró választotta szét a földön egymást ütlegelő játékosokat. Végül a rendőrségnek kellett közbelépnie. Ha sok pozitívuma nem is volt a – végül hazai 2–0-val végződő – meccsnek, hatására bevezették a sárga és piros lapokat.

Brazília ezen a vb-n is megállíthatatlan volt, és ismét veretlenül nyerte a világbajnokságot. Ez a torna viszont nem Peléről szólt. A futballcsillag ugyanis ezúttal a vb elején sérült meg, így a második csoportmeccs után már nem lépett pályára. Garrincha, Vavá és társaik viszont nélküle is brillíroztak, és címvédéshez segítették a seleçãót.

A magyar válogatott a negyeddöntőig jutott Tichy Lajos és Albert Flórián vezérletével, ott azonban az ezüstérmes Csehszlovákia megállította őket. Albert viszont a torna társgólkirályi címe mellé a vb legjobb fiatal játékosának járó titulust is elnyerte.

1966, Anglia

Résztvevők száma: 16 csapat

Győztes: Anglia

Döntő, 1966.07.30.

Anglia–NSZK 4–2 (1–1, 2–2, 3–2)

London, 96 924 néző, vezette: Dienst (svájci)

Anglia: Banks – Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson – Stiles – Ball, B. Charlton, Peters – Hurst, Hunt

NSZK: Tilkowski – Höttges, Schulz, Weber, Schnellinger – Haller, Beckenbauer – Overath, Seeler, Held, Emmerich

Gólszerzők: Hurst (18., 101., 120.), Peters (78.), illetve Haller (12.), Weber (90.)

Bronzérmes: Portugália

Gólkirály: Eusebio (portugál) 9 gól

Bent volt, vagy sem? – ez a kérdés mind a mai napig foglalkoztatja a közvéleményt Geoff Hurst gólja kapcsán. Már a hosszabbításban járt az Anglia–NSZK döntő az 1966-os vb-n, az eredményjelző 2–2-t mutatott, amikor Hurst centerben labdát kapott, ráfordult, majd lőtt. A labda a keresztlécről levágódott… na de hová? Az biztos, hogy kilencvenezer hazai szurkoló szerint a gólvonal mögé. És ami még fontosabb, a játékvezető szerint is. Hurst döntőben szerzett három gólja közül ez vált a legemlékezetesebbé. Innen már nem volt visszaút a németeknek, Anglia rendezőként megnyerte a világbajnokságot.

A vb-re egyébként Magyarország is esélyesként érkezett. Ezt jelezte a csoportkörben Brazília 3–1-es legyőzése – e mérkőzésről Bene Ferenc, valamint Farkas János gólja is klasszikussá nemesedett. A negyeddöntő ezúttal is végállomást jelentett Albertéknek, a Szovjetunió ellen estek ki (2–1).

A ’66-os angol aranynak több hőse is van. A döntőben triplázó Hurst mellett ilyen Alf Ramsey. Ő játékosként ott volt Anglia első – dicstelen – világbajnokságán, 1950-ben. Tizenhat évvel később immár szövetségi kapitányként nem csak nyert, de nemesi rangot is szerzett: II. Erzsébet brit uralkodó lovaggá ütötte a győzelem után. A legtragikusabb sorsú főszereplő maga a csapatkapitány, Bobby Moore. Moore-t már 1964-ben hererákkal műtötték. Visszatért a pályára, és 1973-ig összesen 90-szer viselte a kapitányi karszalagot, amivel máig csúcstartó. Betegségétől azonban sosem szabadult. 1993-ban, mindössze 51 évesen hunyt el, legelőször a vb-győztes angol csapatból.

1970, Mexikó

Résztvevők száma: 16 csapat

Győztes: Brazília

Döntő, 1970.06.21.

Brazília-Olaszország 4–1 (1–1)

Mexikóváros, 107 412 néző, vezette: Glöckner (NDK-beli)

Brazília: Félix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Gerson, Clodoaldo – Jairzinho, Pelé, Tostao, Rivelino

Olaszország: Albertosi – Burgnich, Cera, Rosato, Facchetti – Bertini (Juliano, 75.) - De Sisti, Mazzola, Domenghini – Boninsegna (Rivera, 84.), Riva

Gólszerzők: Pelé (18.), Gerson (65.), Jairzinho (70.), Carlos Alberto (86.), illetve Boninsegna (37.)

Bronzérmes: Lengyelország

Gólkirály: Gerd Müller (német) 10 gól

Ez volt az első világbajnokság, amelyet Közép-Amerikában rendeztek, és az első, amelyen cserélni lehetett. Utóbbit nem legnagyobb sztárján próbálgatta Mario Zagallo brazil szövetségi kapitány, és jól tette. Pelé ezen a vb-n – amely számára az utolsó volt – minden percet a pályán töltött, mellé új zsenik – Rivelino, Jairzinho, Tostao – érkeztek. A megfiatalított brazil csapat örömjátékkal nyerte a tornát. Harmadszorra, így végleg megkapták az érte járó Rimet-kupát.

A Jules Rimet-kupa ugyanis eredetileg vándorserleg volt, amit egy ország a harmadik vb-győzeleme esetén örökre elnyert. És igen, volt, hiszen már nincs meg. Először a második világháború alatt kellett bújtatni, és egy cipősdobozban élte túl a nácik dúlását. 1966-ban, Angliában aztán ellopták, és egy dokkmunkás kutyája ásta elő a földből. Miután a braziloké lett, kiállították Rio de Janeiróban. A Rimet-kupa a vitrin mögött pihent, egészen 1983-ig. Ekkor ismeretlenek betörtek, és elvitték a trófeát. A rendőrségi nyomozás nem vezetett eredményre, a kupának örökre nyoma veszett. A hatóság szerint vélhetően beolvasztották, de erre nem találtak bizonyítékot.