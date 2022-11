G csoport, 1. forduló:

Svájc–Kamerun, 11.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Svájc: Sommer – Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer – Xhaka, Freuler – Shaqiri, Sow, Vargas – Embolo

Kamerun: Onana – Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai – Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo – Aboubakar, Choupo-Moting

Svájcban úgy gondolták, az első vb-ellenfélhez – Kamerun – hasonló csapat ellen hangolódnak a tornára. Ez nem igazán sikerült, ugyanis kikaptak a vb-re ki sem jutott Nigériától. Ettől függetlenül az európaiak jók lehetnek a Teranga oroszlánjai ellen, a legnagyobb fogadóirodák egyértelmű svájci győzelmet prognosztizálnak. Érthető, hiszen az Akanji–Elvedi–Schär belső védőfalon senkinek sem könnyű áthatolni, és a középpálya szívé, az arsenalos Xhaka, valamint a Nottingham Forrest, valamint a Frankfurt játékosai, Remo Freuler és Djibril Sow is erősen lüktet. Noha túl van legjobbján, Xherdan Shaqiri bármikor villanhat, és a Breel Embolo, Noah Okafor, Haris Seferovic center-felhozatal is komoly gólveszéllyel fenyeget.

Bizakodásra az immár hetedik vb-szereplését megkezdő afrikaiaknál is van ok. A veterán csatár, Eric Maxim Choupo-Moting eléggé formába jött a Bayernben a torna előtt, a brentfordi szélső, Bryan Mbeumo pedig jó társa lehet. A svájci támadásokat a Napoli védekező középpályára, Frank Anguissa igyekszik majd megakasztani, és ha túljutnának a védelmen, ott van még az Inter hálóőra, André Onana is.

A siker mindenesetre Svájcnak és Kamerunnak is fontos lenne, hiszen a csoportnak tagja még Brazília mellett a szintén erős Szerbia, így a várhatóan kiélezett továbbjutási harcban minden pont számíthat. Kamerun pedig megszakítaná 1990 óta tartó rossz sorozatát: egyedül akkor tudta megnyerni első meccsét a tornán.

A csoport másik mérkőzésén a tornát nem túl jó előjelekkel váró csapatok találkoznak egymással. A sorozatban ötödik vb-je felvezetéseként Svájc kétgólos vereséget szenvedett Ghánától, míg Kamerun immár négy találkozó óta nyeretlen, pedig nem világverő csapatokkal mérkőzött meg, hanem az üzbégekkel, a dél-koreaiakkal, a jamaicaiakkal és a panamaiakkal.

Az afrikai válogatott eddigi hét vb-jén csupán egyszer jutott tovább a csoportjából, míg európai riválisa az előző négy vb-ből háromszor is a nyolcaddöntőben fejezte be a szereplését.