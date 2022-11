E csoport:

Németország–Japán 1–2 (1–0)

Al-Rajjan, Kalifa Nemzetközi Stadion, vezette: Barton (salvadori).

Gólszerzők: Gündogan (33. – tizenegyesből), ill. Doan (75.), Aszano (83.).

Újraéli rémálmát Németország. Méghozzá többszörösen is. Akárcsak 2018-ban, most is vereséggel kezdték a világbajnokságot. És ahogy Oroszországban egy ázsiai csapat – Dél-Korea – elleni vereséggel fejezték be a küzdelmeket, most is kifogott rajtuk egy távol-keleti gárda.

Pedig sokáig úgy tűnt, csak a német győzelem mértéke a kérdés. Hans-Dieter Flick alakulata Gündogan vezető gólja után is szakajtónyi helyzetet dolgozott ki, minden létező statisztika nyomasztó német fölényt mutatott. Olyannyira, hogy a német védő, Antonio Rüdiger még némi gúnyolódást is megengedett magának.

Hogy a japánok ettől kaptak-e vérszemet, az nem biztos. Az viszont igen, hogy a 73. percben első kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek, majd a német védő, Nico Schlotterbeck te­sze­to­száskodása nyomán a 83. percben a győztes gólt is belőtték. És milyen az élet: a japán gólszerzők, Ricu Doan és Takuma Aszano a német Freiburg, valamint Bochum játékosai.

Spanyolország–Costa Rica 7–0 (3–0)

Doha, Al-Tumama Stadion, vezette: Abdulla (arab emírségekbeli).

Gólszerzők: Olmo (11.), Asensio (21.), F. Torres (31. – tizenegyesből, 54.), Gavi (74.), Soler (90.), Morata (92.).

Bágyadtan tapsolt a lelátón VI. Fülöp spanyol király, pedig akár lelkendezhetett is volna. Spanyolország örömfocival debütált a világbajnokságon, már az első félidőben eldöntötte a közép-amerikaiak elleni meccsét, ami végül gálázás lett.

F csoport:

Marokkó–Horvátország 0–0

Al-Hor, Al-Bajt Stadion, vezette: Rapallini (argentin)

Nem sokat mutatott abból Horvátország, miért volt négy éve ezüstérmes az oroszországi tornán. Luka Modric és társai álmoskás mérkőzésen gól nélküli döntetlenre végeztek Marokkó ellen.

Az F csoport másik mérkőzése, a Belgium–Kanada találkozó lapzártánk után ért véget.

Csütörtöki program:

G csoport: Svájc–Kamerun 11.00, Brazília–Szerbia 20.00.

H csoport: Uruguay–Dél-Korea 14.00, Portugália–Ghána 17.00.

Befogott szájjal tiltakoztak

A német játékosok a mérkőzés előtti csapatfotózáson befogott szájjal vettek részt. Így tiltakoztak az ellen, hogy a FIFA betiltotta a németek által előszeretettel használt szivárványos csapatkapitányi karszalagot. A német szövetség közleményében azt közölte, az emberi jogok nem képezhetik vita tárgyát. – Betiltani a karszalagunkat olyan, mint lakatot tenni a szánkra – írták.

Modric rekordja

Különleges csúcsot állított fel Luka Modric. A horvát futballista a labdarúgás történetének első olyan játékosává vált, aki három különböző évtizedben is pályára lépett Európa-bajnokságon és vb-n.