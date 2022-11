C csoport, 3. (utolsó) forduló:

Lengyelország–Argentína, 20.00 (Tv: M4)

A várható kezdőcsapatok:

Lengyelország: Wojciech Szczesny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski – Piotr Zielinski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Przemyslaw Frankowski – Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski

Argentína: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul – Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María

Hatalmas tülekedés várható a C csoportban az utolsó, harmadik fordulóban. Minden csapat továbbjuthat és ki is eshet még – elsősorban azért, mert a legjobbak közé várt Argentína meglepetésre kapitulált Szaúd-Arábia ellen. Messiéknek – Mexikó nyögvenyelős legyőzése után – Lengyelország ellen harcolhatnak meg a továbbjutást érő két hely egyikéért. Bár leginkább csoportelső szeretne lenni mindenki, a C csoport második helyezettje ugyanis a D jelű négyes győztesével, a címvédő Franciaországgal játszik a nyolcaddöntőben. Ezt az erőfelmérőt alighanem Messi és társai is szívesen elodáznák, ehhez viszont a döntetlen kevés, két vállra kellene fektetniük a lengyeleket. Ebben segíthet, hogy sérüléséből felépült Paolo Dybala. Az AS Roma csatára felfrissítheti az argentinok eddigi harmatos támadójátékát.

Csoportelsőként várja ugyanezt a találkozót Lengyelország. A Mexikó elleni szenvedős 0–0-t követően a szaúdiakat 2–0-ra verték, és még akkor is továbbjuthatnak, ha szerda este pont nélkül maradnak Argentína ellen. Ez úgy lehetséges, ha Mexikó és Szaúd Arábia leikszel egymással, vagy nem veri meg sok góllal egyik csapat a másikat (és persze a lengyeleket sem üti ki sok góllal Argentína). Vagyis az egyenletben sok az ismeretlen, lengyel részről legalább egy pont biztos életben maradást jelent.

Korábbi mérkőzések: Argentína–Szaúd-Arábia 1–2, Mexikó–Lengyelország 0–0, Lengyelország–Szaúd-Arábia 2–0, Argentína–Mexikó 2–0.

A csoport állása a 2. forduló után: 1. Lengyelország 2 meccs/4 pont, 2. Argentína 2/3, 3. Szaúd-Arábia 2/3, 4. Mexikó 2/1.