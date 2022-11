E csoport, 2. forduló:

Spanyolország–Németország, 20.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Spanyolország: Unai Simon – Cesar Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba – Gavi, Sergio Busquets, Pedri – Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo

Németország: Manuel Neuer – Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum – Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan – Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala – Kai Havertz

Kevés szövetségi kapitányra nehezedik jelenleg akkora nyomás, mint Hans-Dieter Flickre. A németek szakvezetőjének olyan csapatot kellene összeraknia a Spanyolország elleni második körös csoportmérkőzésre, amely életben tartja a Nationalelf továbbjutási reményeit azok után, hogy az első fordulóban felsültek Japán ellen (1–2).

Hansit ráadásul nem csak a hazai sajtó szapulja a kínos vereség miatt, de játékosai között is széthúzásról is hallani lehetett. Ezt orvoslandó, Flick engedélyezte, hogy a focisták vendégeket fogadhassanak, ám ez további olaj volt a tűzre. Flicket egyből védelmébe vette két egykori német klasszis. Oliver Bierhoff arról beszélt, a játékosok közti rivalizálás még jót is tehet a csapatnak. Lothar Matthäus pedig azt mondta, Spanyolország erős csapat, de nem legyőzhetetlen, ha Flick megtalálja az ideális kezdőcsapatot, és a futballisták hozzáállása is megfelelő, nyerni fognak.

Épp ezt igyekszik megakadályozni Luis Enrique gárdája. A spanyolok "ingyenmeccsel" indítottak, a Costa Rica felett aratott 7–0-ás diadal bizonyára nem vett ki sokat a hispánokból. Bár pont a két csapat közötti különbség miatt nagyívű következtetéseket nem érdemes levonni abból a találkozóból.

Mivel a csoport másik vasárnapi mérkőzésén Costa Rica legyőzte Japánt, a németek valamelyest fellélegezhettek. Döntetlen esetén is maradna még esélyük a továbbjutásra. Ám ha Spanyolország nyer, Németország biztosan búcsúzik a katari vb-től. Ez esetben pedig már Bierhoff és Matthäus is hiába beszélne.

Korábbi mérkőzések: Németország–Japán 1–2, Spanyolország–Costa Rica 7–0, Japán–Costa Rica 0–1

A csoport állása a mérkőzés előtt: 1. Spanyolország 1 meccs/3 pont, 2. Japán 2/3, 3. Costa Rica 2/3, Németország 1/0.