Labdarúgó-világbajnokság 2022 1 órája

Revansra készülnek Messziék Szaúd Arábia ellen

Kedden a C csoportban is megkezdődnek a katari világbajnokság küzdelmei. A meccsnapot mindjárt a végső győzelemre is esélyes argentinok kezdik, mégpedig egy olyan ellenfél ellen, aki ellen van törleszteni valójuk.

Rózsa Róbert Rózsa Róbert

Jó lesz-e az argentinok kedve a Szaúd Arábia elleni meccs után is? Forrás: MTI/EPA

C csoport, 1. forduló: Argentína–Szaúd Arábia, 11.00 (Tv: M4 Sport) A várható kezdőcsapatok: Argentína: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuna – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister – Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María Szaúd-Arábia: Mohamed al-Ovajsz – Mohammed al-Breik, Abdulelah al-Amri, Ali al-Bulaihi, Jasszer al-Sahrani – Mohamed Kanno, Abdulelah al-Malki – Szaleh al-Sehri, Szalman al-Faradzs, Nasszer al-Davszari – Firasz al-Buraikan Éppen tíz játszott egymással Argentína és Szaúd Arábia. Akkor utóbbi otthonában, barátságos meccsen találkoztak, és óriási meglepetésre a dél-amerikai óriás legnagyobb sztárjait felsorakoztatva is csak gól nélküli döntetlenre volt képes. Feledtetnie kell Messiéknek azt is, hogy négy éve izzadságosan jutottak tovább a csoportkörből, ahol egy Izland elleni 1–1-gyel indítottak. Ha a top-játékosok tömkelegét felsorakoztató Albicelestre rendben van, akkor persze a szaúdiaknak nem sok esélye lesz. Inkább az lesz a kérdés, elkerülik Irán sorsát, akik hétfőn az angolok ellen súlyos, 6–2-es vereséggel kezdték a tornát. Mindenesetre az ázsiaiaknak maguknak is van rossz emléke hasonlókról, legutóbb éppen 20 éve, Németország ellen indították a tornát, 8–0-ás vereséggel. Ami viszont biztos, ha Lionel Messi pályára lép, egy rekordot biztosan beállít. A német Lothar Matthäus, az olasz Gianluigi Buffon, valamint a mexikói Antonio Carbajal és Rafael Márquez után ő lesz az ötödik játékos, aki öt világbajnokságon is pályára lépett.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!