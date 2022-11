2006, Németország

Résztvevők száma: 32 csapat

Győztes: Olaszország

Döntő, 2006. 07. 09.

Olaszország–Franciaország 1–1 (1–1, 1–1, 1–1) (– 11-esekkel: 5-3)

Berlin, Olimpiai Stadion, 69 000 néző, vezette: Elizondo (argentin)

Olaszország: Buffon – Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso – Perrotta (Iaquinta, 61.), Pirlo, Gattuso, Camoranesi (Del Piero, 86.) – Totti (De Rossi, 61.) – Toni

Franciaország: Barthez – Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal – Vieira (Diarra, 56.), Makelele – Ribery (Trezeguet, 100.), Zidane, Malouda – Henry (Wiltord, 107.)

Gólszerzők: Materazzi (19.), illetve Zidane (7., tizenegyesből)

Kiállítva: Zidane (110.)

Bronzérmes: Németország

Gólkirály: Miroslav Klose (német) 5 gól

Ha Olaszországban bundabotrány van a vb előtt, a válogatott világbajnok lesz – ez egyelőre tételmondat a futballtörténelemben, hiszen 1982-ben is kiadós csalási ribillió után nyert az Azurri, és 2006-ban is. A németországi torna előtt kiderült, hogy a Serie A-ban számos csapat igyekezett manipulálni a bíróküldést. A telefonbeszélgetéseket elcsípte az ügyészség, amelynek eredményeként a Juventust kizárták az első osztályból, és elvették két bajnoki címét, de büntetést szabtak ki a Milanra, a Fiorentinára, a Lazióra és a Regginára is, az olasz válogatott edzőtáborából jó páran rendőrségi kihallgatásokra jártak.

Ennek ellenére (vagy éppen ezért?) az olaszok elképesztően egységes gárdát alkottak a tornán, igazi csapatjátékkal nyertek, amit jól illusztrál, hogy az összesen lőtt 12 góljukat tíz különböző játékos szerezte. Az olaszoknak ez a negyedik vb-trófeájuk volt, amellyel egyben korszakos zsenik – Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro stb. – értek fel a futball csúcsára.

De csúcsok születtek másképpen is. A horvát Josip Simunics például egy meccsen három sárga lapot kapott, mivel a második után a bíró elfelejtette elővenni a pirosat. Svájc úgy esett ki a csoportkörből, hogy gólt sem kapott. A Hollandia–Portugália nyolcaddöntőben pedig négy piros lap mellett rekordnak számító 16 sárgát mutatott fel a játékvezető, a kirívóan durva találkozó „nürnbergi mészárlás” néven vonult be a futballkrónikákba. Ahová bekerült már korábban a franciák legendája, Zinédine Zidane, de neki nem sikerült glóriával a feje körül befejeznie aktív pályafutását. A fejét ugyan használta a döntő után visszavonuló Zidane, csak éppen arra, hogy felöklelje az olasz Materazzit. „Zizou” kiállítva, vb-ezüstéremmel távozott a zöld gyepről.

2010, Dél-Afrika

Résztvevők száma: 32 csapat

Győztes: Spanyolország

Döntő, 2010. 07. 11.

Spanyolország–Hollandia 1–0 (0–0, 0–0, 0–0)

Johannesburg, 84 490 néző, vezette: Webb (angol)

Spanyolország: Casillas – Ramos, Pique, Puyol, Capdevila – Xabi Alonso (Fabregas, 87.), Xavi, Iniesta, Busquets – Pedro (Jesus Navas, 60.), Villa (Torres, 106.)

Hollandia: Stekelenburg – van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, van Bronckhorst (Braafheid, 105.) – Kuyt (Elia, 71.), van Bommel, Sneijder, de Jong (van der Vaart, 99.), Robben – van Persie

Gólszerző: Iniesta (116.)

Kiállítva: Heitinga (109.)

Bronzérmes: Németország

Gólkirály: Diego Forlán (uruguayi), Thomas Müller (német), Wesley Sneijder (holland), David Villa (spanyol) 5 gól

Három dologtól volt hangos a 2010-es vb: a vuvuzelától, a bírói bakiktól és a spanyol „hódítástól”. Előbbi egy dél-afrikai kürt, amit előszeretettel fújtak helyiek és turisták is az első afrikai világbajnokságon, furcsa, méhzsongásszerű hangot kölcsönözve a mérkőzéseknek. Zsongás nem csak a stadionban volt, hanem a világsajtóban is, miután fontos pillanatban, teljesen érvényes góltól fosztották meg Angliát a németek elleni nyolcaddöntőben, hozzájárulva a szigetországiak 4–1-es vereségéhez. Az Argentína–Mexikó (3–2) párharc első találata pedig méteres lesről született. E tévedések hatására a 2014-es tornára bevezették a gólbíró-, a 2018-asra a videóbíró-technológiát.

A legnagyobbat persze a spanyol aranycsapat dobta, amely Európa-bajnokként érkezett Afrikában, és vb-győztesként távozott. A gárda tengelyét a Barcelona sztárjai adták, mellettük olyan klasszisok futballoztak, mint Sergio Ramos, Xabi Alonso vagy Fernando Torres. Tulajdonképpen azt hozták, amire a világ számított: körömpasszos, labdajáratós, letámadó focit, amely a legkevésbé volt látványos, de annál inkább hatékony. Nem is bírta szusszal ellenük senki: az egyenes kieséses szakaszban gólt sem kapva nyerték meg Spanyolország első világbajnoki címét.

2014, Brazília

Résztvevők száma: 32 csapat

Győztes: Németország

Döntő, 2014. 07. 13.

Németország–Argentína 1–0 (0–0, 0–0, 0–0)

Rio de Janeiro, Maracana Stadion, 74 738 néző, vezette: Rizzoli (olasz)

Németország: Neuer – Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes – Kramer (Schürrle, 31.), Schweinsteiger – Müller, Kroos, Özil (Mertesacker, 120.) – Klose (Götze, 88.)

Argentína: Romero – Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo – Pérez (Gago, 86.), Mascherano, Biglia, Lavezzi (Agüero, a szünetben) – Messi, Higuain (Palacio, 78.)

Gólszerző: Götze (113.)

Bronzérmes: Hollandia

Gólkirály: James Rodriguez (kolumbiai) 6 gól

A brazil futball meghalt. Nem tudta? Pedig igaz, sírkövet is kapott. Na jó, csak egy brazil újság címlapján. Mindenesetre jól érzékelteti a dél-amerikai országban uralkodó hangulatot csapatuk Németországtól elszenvedett, 7–1-es vereségét követően. A visszafogottabb lapok „csak” így írtak: „Történelmi megaláztatás. Szégyen a futball országában. Történelmi csőd. A történelem legnagyobb szégyene”.

Pedig a rendező országban mindenki vb-címről álmodott a rajtot megelőzően, amit a csapat a negyeddöntőig igazolt is. Ám elérkezett az elődöntő Belo Horizontében. A település neve egyébként azt jelenti, szép égbolt, ám aznap sötétség borult a városra és az országra is. A brazil csapat összeomlott a Estádio Mineirão gyepén, Németország már a 29. percben 5–0-ra vezetett. Az atomjaira hulló gárda a bronzmeccsen is kikapott 3–0-ra Hollandiától.

Kétségtelen: Brazíliában Németország szambázott a legjobban. A Joachim Löw szövetségi kapitány irányította gépezet tökéletesen működött, legyőzték a szintén esélyes franciákat, Portugáliát is 4–0-ra verték. A történelem harmadik német–argentin fináléja a korábbiakhoz hasonló, szoros küzdelmet hozott, ám a hosszabbításban Mario Götze megszerezte a mindent eldöntő találatot. Németország negyedszer ült fel a futball trónjára.

2018, Oroszország

Résztvevők száma: 32 csapat

Győztes: Franciaország

Döntő, 2018. 07. 15.

Franciaország–Horvátország 4–2 (2–1)

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, vezette: Pitana (argentin)

Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Pogba, Kante (Nzonzi, 55.) – Mbappé, Griezmann, Mazuidi (Tolisso, 73.) – Giroud (Fekir, 81.)

Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pjaca, 81.) – Rakitic, Brozovic – Rebic (Kramaric, 71.), Modric, Perisic – Mandzukic

Gólszerzők: Mandzukic (18., öngól), Griezmann (38., tizenegyesből), Pogba (59.), Mbappé (65.), illetve Perisic (28.), Mandzukic (69.)

Bronzérmes: Belgium

Gólkirály: Harry Kane (angol) 6 gól

Csodás párizsi este volt 1998-ban! A házigazda franciák leradírozták a döntőben Brazíliát, Didier Deschamps pedig csapatkapitányként magasba emelhette a vb-kupát. Aztán eltelt húsz év, és Deschamps ismét ott állt a vb-győzelem küszöbén, immár szövetségi kapitányként. Az egykori középpályás nem sokkal a csúnya véget érő Domenech-éra után, 2012-ben vette át a nemzeti csapat irányítását. Brazíliában a legjobb nyolcig jutott a csapat, a ’16-os Európa-bajnokságon már ezüstérmet szereztek, az oroszországi tornára pedig a legnagyobb favorittá nőtte ki magát a francia együttes. A gall kakasok ennek megfelelően látványos játékkal jutottak a moszkvai döntőbe.

Ellenfelük a kevesebb mint 4 millió lakosú Horvátország volt, amely klasszisokat adott a futballnak az előző évtizedekben, és amely a létező legrögösebb úton jutott a fináléba. A nyolcaddöntőben, a negyeddöntőben és az elődöntőben is hosszabbításra kényszerültek (kétszer tizenegyesrúgásokkal mentek tovább), így tulajdonképpen egy meccsnyivel többet töltöttek pályán a franciáknál. Hogy végül ez döntött-e a kékek javára, az nem biztos, az viszont tény, hogy a franciák felőrölték a horvátokat, és megérdemelten nyerték történetük második vb-jét.

Az idő nem volt olyan szép Moszkvában, mint anno a Szajna partján – konkrétan: ömlött az eső –, de ez nem zavarta a győztes játékosok ünneplését, akik nem röstellték vállukra venni mesterüket. Aki ezzel Mario Zagallo és Franz Beckenbauer nyomdokaiba lépett: játékosként és edzőként is világbajnokságot nyert. Minderről még a finálé napján megkérdezték Deschampsot, a tréner pedig még a győzelem mámorában is így felelt: „megtisztelő ilyen társaságba tartozni. Játékosként mindketten jobbak voltak nálam.”